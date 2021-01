Les scientifiques résolvent un mystère climatique majeur, confirmant que la Terre est plus chaude qu’elle ne l’a été depuis au moins 120 siècles

Scientifiques ont résolu un mystère controversé mais clé du changement climatique , renforçant les modèles climatiques et confirmant que la Terre est plus chaude qu’elle ne l’a été depuis au moins 12 000 ans, et peut-être même les 128 000 dernières années, selon les données annuelles les plus récentes sur la température mondiale.

Ce mystère est connu sous le nom d ‘«énigme de température de l’Holocène» et il décrit un débat qui s’est poursuivi sur la façon dont les températures ont changé pendant l’Holocène, une époque qui décrit les 11 700 dernières années de l’histoire de notre planète. Alors que certaines reconstructions de proxy précédentes suggèrent que les températures moyennes de l’Holocène ont culminé entre 6000 et 10000 ans et que la planète s’est refroidie après cela, les modèles climatiques suggèrent que les températures mondiales ont en fait augmenté au cours des 12000 dernières années, avec l’aide de facteurs tels que l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre et changement climatique .

Cette « énigme » a « jeté des doutes parmi les sceptiques sur l’efficacité des modèles climatiques actuels pour prédire avec précision notre avenir », a déclaré l’auteur principal Samantha Bova, chercheuse postdoctorale associée à l’Université Rutgers, à 45secondes.fr dans un courrier électronique.

La nouvelle recherche met cependant cette incertitude au repos, démontrant que les projections climatiques actuelles sont justes sur l’argent.

L’étude « élimine tout doute sur le rôle clé du dioxyde de carbone dans le réchauffement climatique et confirme les simulations de modèles climatiques qui montrent un réchauffement de la température annuelle moyenne mondiale, plutôt qu’un refroidissement, à travers la période de l’Holocène », a déclaré Bova.

Plus précisément, l’équipe a démontré « que le refroidissement de la fin de l’Holocène tel que reconstruit par des mandataires est un signal saisonnier », a déclaré Bova à 45secondes.fr.

Pour ce faire, l’équipe a développé une nouvelle méthode qui leur a permis «d’utiliser les températures saisonnières pour obtenir des moyennes annuelles. En utilisant notre nouvelle méthode, nous démontrons que les températures annuelles moyennes de l’Holocène ont augmenté régulièrement», a ajouté Bova.

Les scientifiques ont analysé les données publiées précédemment sur la température de surface de la mer, qui utilisaient des informations sur les fossiles de foraminifères – des organismes unicellulaires vivant à la surface de l’océan – et d’autres biomarqueurs d’algues marines. Cela leur a permis de reconstruire les températures à travers l’histoire.

Avec ces données, « nous montrons que l’augmentation post-industrielle de la température mondiale est passée de la température annuelle moyenne la plus chaude enregistrée au cours des 12 000 dernières années », a déclaré Bova, ajoutant que cela était contraire aux recherches récentes. « Les températures mondiales de la Terre ont donc atteint un territoire inconnu qui n’a pas été observé au moins au cours des 12 000 dernières années et peut-être des 128 000 dernières années. »

« Étant donné que 2020 est à égalité pour l’année la plus chaude jamais enregistrée sur la base de la nouvelle publication de données de la NASA / NOAA, nos résultats démontrent que les températures annuelles moyennes en 2020 ont été les plus chaudes des 12 000 dernières années et peut-être des 128 000 dernières années », a conclu Bova. (La NOAA est la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis.)

En confirmant les enregistrements de température tout au long de cette période, l’équipe n’a pas seulement fourni des preuves supplémentaires de « l’efficacité des modèles climatiques actuels pour simuler avec précision le climat au cours des 12 000 dernières années », a déclaré Bova. Le travail « donne également confiance en leur capacité à prédire l’avenir ».

Ce travail a été publié le 27 janvier dans la revue Nature.

