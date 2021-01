Les scientifiques prédisent que le virus SARS-CoV-2 pourrait ressembler à l’avenir à des virus communs causant le rhume

14 janv.2021 12:27:36 IST

Selon une étude, le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, peut ressembler aux coronavirus légers causant le rhume qui circulent actuellement chez l’homme s’il devient endémique et que la plupart des personnes sont exposées dans l’enfance. L’étude de modélisation, publiée mardi dans la revue Science, est basé sur la recherche des quatre coronavirus froids courants et du SRAS-CoV-1. L’analyse des données immunologiques et épidémiologiques de ces virus a aidé les chercheurs à développer un modèle pour prédire la trajectoire du SRAS-CoV-2 à mesure qu’il devient endémique, lorsque le virus circule dans la population générale. Les chercheurs ont noté que quatre coronavirus courants causant le rhume circulent chez l’homme depuis longtemps et que presque tout le monde est infecté à un jeune âge.

L’infection naturelle de l’enfance fournit une immunité qui protège les personnes plus tard dans la vie contre une maladie grave, mais elle n’empêche pas la réinfection périodique, a déclaré Jennie Lavine, de l’Université Emory aux États-Unis, premier auteur de l’étude. La recherche suggère que le SRAS-CoV-2 endémique peut devenir une maladie de la petite enfance, où la première infection survient entre 3 et 5 ans, et la maladie elle-même serait bénigne.

Les personnes âgées pourraient encore être infectées, mais leurs infections infantiles fourniraient une protection immunitaire contre une maladie grave, selon les chercheurs.

La rapidité de ce changement dépend de la vitesse de propagation du virus et du type de réponse immunitaire que les vaccins contre le SRAS-CoV-2 induisent, ont-ils déclaré. Le modèle suggère que si les vaccins induisent une protection de courte durée contre la réinfection mais réduisent la gravité de la maladie, comme c’est le cas avec d’autres coronavirus endémiques, le SRAS-CoV-2 peut devenir endémique plus rapidement.

« Ce modèle suppose que l’immunité au SRAS-CoV-2 fonctionne de la même manière que les autres coronavirus humains. Nous ne savons pas vraiment ce que ce serait si quelqu’un attrapait l’un des autres coronavirus pour la première fois en tant qu’adulte, plutôt qu’en tant qu’enfant. , Dit Lavine.

Le modèle prédit que le taux de mortalité par infection pour le SRAS-CoV-2 peut tomber en dessous de celui de la grippe saisonnière (0,1 pour cent), une fois que l’état d’équilibre endémique est atteint.

« Nous sommes en territoire inconnu, mais un message clé à retenir de l’étude est que les indicateurs immunologiques suggèrent que les taux de mortalité et le besoin critique de vaccination à grande échelle pourraient diminuer à court terme », a déclaré Ottar Bjornstad, professeur et épidémiologiste. à Penn State.

Il a noté que l’effort maximal devrait être de surmonter cette pandémie vierge en route vers l’endémicité.

Un vaccin sûr et efficace contre le COVID-19 pourrait sauver des centaines de milliers de vies au cours de la première ou de la deuxième année du déploiement du vaccin, mais la poursuite de la vaccination de masse pourrait être moins critique une fois que le SRAS-CoV-2 deviendra endémique, ont déclaré les chercheurs.

La vaccination ciblée dans les sous-populations vulnérables peut encore sauver des vies, ont-ils déclaré.

Les chercheurs ont également noté que si les infections primaires des enfants sont bénignes lorsque le virus devient endémique, une vaccination généralisée peut ne pas être nécessaire.

Cependant, si les infections primaires deviennent sévères chez les enfants, comme dans le cas de coronavirus plus mortels mais contenus tels que le MERS, les vaccinations infantiles devraient être poursuivies, a ajouté.

