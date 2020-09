Les scientifiques ont simulé le noyau interne de la Terre et ont découvert qu’il pourrait n’avoir qu’un milliard d’années

Tendance FP03 sept. 2020 09:36:21 IST

Notre planète est composée de la croûte, du manteau, suivie de la noyau externe et interne. Le noyau interne solide est formé d’un alliage de fer et de nickel et il est considéré comme la partie la plus chaude de la Terre. Cependant, une étude récente aide non seulement à obtenir une estimation plus précise de l’âge du noyau, mais également à certains facteurs cruciaux derrière la subsistance du champ magnétique de la planète.

Les chercheurs ont recréé les conditions au centre de la Terre à l’intérieur d’une chambre de laboratoire et ont «amélioré» l’estimation de l’âge du noyau interne solide. Maintenant, le chiffre se situe entre 1 milliard et 1,3 milliard d’années, a révélé un communiqué de presse.

Cette étude aide également à juger de l’ampleur de la façon dont le noyau conduit la chaleur et des sources d’énergie qui aident à piloter la géodynamique de la planète. La géodynamo est le processus qui maintient le champ magnétique de notre planète en fonctionnement, ce qui à son tour nous protège des rayons cosmiques nocifs.

Jung-Fu Lin, professeur à L’Université du Texas à la Jackson School of Geosciences d’Austin, a dirigé la recherche et a déclaré que le sujet était très recherché car il met en lumière «l’habitabilité de la planète».

Alors que des études antérieures ont établi le noyau à des âges différents – de 4,5 milliards d’années à seulement 565 millions d’années – la dernière étude parvient à éviter les contradictions et les paradoxes. Le communiqué indique que pour se démarquer du paradoxe, ils devaient mesurer directement la conductivité du fer dans des conditions similaires à celles du noyau. Les chercheurs ont donc porté la pression à plus d’un million d’atmosphères et des températures d’environ 6000 degrés Celsius (similaires à celles à la surface du soleil).

Cela a été fait en «pressant des échantillons de fer chauffés au laser entre deux enclumes de diamant». Selon l’équipe, obtenir des résultats corrects leur a pris deux ans. Le co-auteur de l’article Youjun Zhang, qui est professeur agrégé à l’Université du Sichuan en Chine, a déclaré avoir rencontré de nombreux problèmes et échoué à plusieurs reprises, les faisant presque abandonner.

L’étude a été publiée dans la revue Lettres d’examen physique.

