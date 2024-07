Les scientifiques n’en reviennent pas mais les oiseaux chanteurs de Tchenorbyl ont développé une capacité hors-norme

Découverte surprenante : Les oiseaux de Tchernobyl résistent à la radioactivité.

Il y a près de quarante ans, la catastrophe de Tchernobyl a ébranlé le monde, libérant une quantité substantielle de matériaux radioactifs dans l’environnement. Aujourd’hui, une étude récente menée par des chercheurs de l’Université de Jyväskylä en Finlande révèle des effets inattendus de cette radioactivité sur les oiseaux chanteurs habitant la zone d’exclusion de Tchernobyl, un lieu qui continue de fasciner et d’effrayer.

Une adaptation étonnante à un milieu hostile

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les mésanges charbonnières et les gobemouches noirs, deux espèces courantes en Europe, semblent avoir développé une résistance particulière face à la radioactivité. Ces oiseaux occupent aussi bien les zones hautement contaminées que les zones à faible contamination. Les chercheurs ont placé des nichoirs dans ces différentes zones pour observer où les oiseaux préféraient s’établir et nicher.

Diversité alimentaire accrue dans un monde irradié

L’étude a révélé que les oisillons des zones contaminées bénéficiaient d’une diversité alimentaire plus riche, surtout en termes d’insectes. Cela pourrait être dû à l’absence d’activité humaine et à la réduction de la compétition interspécifique, la zone étant largement évitée par l’homme. Cette abondance de nourriture est une note positive dans un paysage sinon sombre.

Un microbiome modifié mais résilient

En analysant des échantillons fécaux, les chercheurs ont pu observer que la composition du microbiome intestinal des oiseaux ne montrait pas de signes de détérioration due à la radioactivité. Bien que la composition relative de ce microbiome ait été altérée, cela ne semble pas affecter négativement la santé des oiseaux, suggérant une adaptation surprenante à ces conditions extrêmes.

Une écologie aviaire sous rayonnement

Sameli Piirt, chercheur principal de cette étude, note que ces découvertes fournissent une base importante pour comprendre l’écologie aviaire dans les zones radiologiquement contaminées. Les informations sur les effets de la radioactivité sur les jeunes oiseaux apportent de nouvelles perspectives dans un domaine encore peu exploré.

Le paradoxe de la vie dans les zones interdites

Malgré la tragédie initiale, Tchernobyl est devenu, à l’instar de Fukushima, une réserve naturelle de facto, riche en biodiversité. Cette étude démontre que même dans des conditions extrêmes, la vie non seulement persiste mais s’adapte. Cela ouvre des pistes de recherche fascinantes sur la résilience de la faune face aux catastrophes nucléaires.

Implications pour un futur nucléarisé

Alors que le monde continue d’évaluer le rôle de l’énergie nucléaire, comprendre comment la faune s’adapte aux environnements contaminés est crucial. Ces connaissances pourraient aider à mieux préparer et protéger les écosystèmes en cas de nouvelles catastrophes nucléaires.

Cet article explore les adaptations remarquables des oiseaux chanteurs vivant dans la zone d’exclusion de Tchernobyl. Malgré la forte contamination radioactive, ces oiseaux non seulement survivent mais montrent des signes d’une étonnante résilience écologique. Les résultats de cette étude soulignent l’importance de la recherche continue dans les zones impactées par des catastrophes nucléaires et offrent un aperçu de la capacité de la nature à s’adapter et à prospérer même dans les conditions les plus extrêmes.

Source : Eurekalert