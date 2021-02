Les scientifiques manipulent des aimants au niveau atomique, une percée dans la technologie de traitement des données

16 févr.2021 17:09:42 IST

Une équipe de chercheurs mondiaux a réussi à manipuler des aimants au niveau atomique. Cet exploit devrait aider les scientifiques à travailler sur des technologies de traitement de données meilleures et écoénergétiques dans les années à venir. Les aimants trouvent aujourd’hui des utilisations dans plusieurs appareils au quotidien, ainsi que le stockage de données par des services cloud comme Google et Amazon. Avec une demande accrue de cellules de traitement de données magnétiques, il est important que les scientifiques soient capables de manipuler l’état magnétique afin de pouvoir contrôler davantage le magnétisme. Dans l’étude récente, les chercheurs ont utilisé l’excitation d’impulsion laser ultra-courte comme stimulus pour stimuler optiquement des vibrations atomiques spécifiques de l’aimant. Ceci, en conséquence, «a considérablement perturbé et déformé» la structure du matériau.

Les aimants contiennent des billions de moments magnétiques élémentaires ou de spins. Tous ces spins sont alignés dans la même direction par la force appelée interaction d’échange et les scientifiques ont pu briser cette force. L’équipe de chercheurs a expliqué que cette interaction d’échange est l’un des «effets quantiques les plus puissants qui est responsable de l’existence même de matériaux magnétiques», selon un Espace quotidien rapport.

Les scientifiques ont remarqué que le changement de magnétisation dure très peu de temps, moins de quelques picosecondes (un millionième de millionième de seconde). L’équipe internationale était composée de chercheurs de Lancaster, Delft, Nimègue, Liège et Kiev.

Le Dr Rostislav Mikhaylovskiy, de l’Université de Lancaster, a déclaré: « Avec les tendances d’efficacité qui stagnent de la technologie actuelle, les nouvelles approches scientifiques sont particulièrement précieuses. » ce qui sera extrêmement essentiel compte tenu de notre tendance actuelle à l’obsession des données.

Le Dr Dmytro Afanasiev, de l’Université technique de Delft, a ajouté que les découvertes récentes allaient mener de nouvelles recherches sur la compréhension des mécanismes exacts derrière le «contrôle par réseau ultra-rapide de l’état magnétique».

Les résultats de l’étude ont été publiés dans un article de la revue La nature.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂