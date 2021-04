Les scientifiques identifient trois types de patients COVID-19 en fonction des résultats cliniques

Les catégories – phénotype I. phénotype II et phénotype III – sont basées sur les comorbidités, les complications et les résultats cliniques des patients.

Il y a peu de preuves que la transmission de surface est un moyen courant de propagation du coronavirus. La principale façon dont il se propage est par l’air, soit par de plus grosses gouttelettes par contact étroit, soit par de plus petites gouttelettes appelées aérosols.

Les scientifiques ont identifié trois types différents de COVID-19 les traits de la maladie chez les patients, en fonction de leurs comorbidités, de leurs complications et de leurs résultats cliniques, une avancée qui peut aider à cibler les interventions futures sur les personnes les plus à risque. La nouvelle étude, publiée dans la revue PLOS ONE, a analysé les dossiers de santé électroniques (DSE) de 14 hôpitaux du Midwest américain et de 60 cliniques de soins primaires de l’État du Minnesota. Selon les chercheurs, y compris ceux de l’Université du Minnesota aux États-Unis, l’étude a inclus 7538 patients atteints de COVID-19 confirmé entre le 7 mars et le 25 août 2020, dont 1022 patients ont dû être hospitalisés.

Près de 60 pour cent des patients inclus dans la recherche ont présenté ce que les chercheurs ont appelé «phénotype II».

Ils ont dit qu’environ 23 pour cent des patients présentaient un «phénotype I» ou un «phénotype indésirable», qui était associé aux pires résultats cliniques. Les chercheurs ont déclaré que ces patients présentaient le plus haut niveau de comorbidies liées à un dysfonctionnement cardiaque et rénal.

Selon l’étude, 173 patients, soit 16,9 pour cent, présentaient un «phénotype III», ou le «phénotype favorable», qui, selon les scientifiques, était associé aux meilleurs résultats cliniques. Alors que ce groupe présentait le taux de complications et de mortalité les plus bas, les scientifiques ont déclaré que ces patients présentaient le taux le plus élevé de comorbidités respiratoires ainsi qu’un risque de réadmission à l’hôpital 10% plus élevé que les autres phénotypes.

Dans l’ensemble, ils ont déclaré que les phénotypes I et II étaient associés à des augmentations de 7,30 et 2,57 fois du risque de décès par rapport au phénotype III.

Sur la base des résultats, les scientifiques ont déclaré que de tels soins médicaux spécifiques au phénotype pourraient améliorer le COVID-19 les résultats.

Cependant, ils estiment que d’autres études sont nécessaires pour déterminer l’utilité de ces résultats dans la pratique clinique.

« Les patients ne souffrent pas de COVID-19 dans une matière uniforme. En identifiant les groupes affectés de manière similaire, nous améliorons non seulement notre compréhension du processus de la maladie, mais cela nous permet de cibler précisément les futures interventions sur les patients les plus à risque », ont ajouté les scientifiques.

