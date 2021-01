Les scientifiques envisagent de couper une seconde intercalaire dans le temps, alors que la Terre tourne à son plus rapide en un demi-siècle

Tendance FP07 janv.2021 11:28:54 IST

Les scientifiques ont maintenant révélé que la Terre tourne plus vite que la normale et que, par conséquent, la durée de chaque journée est devenue légèrement inférieure à 24 heures. Les chronométreurs du monde entier se demanderaient s’il faut supprimer une seconde de temps pour tenir compte du changement et ramener la précision de la chronologie en ce qui concerne la rotation de la Terre. Selon le rapport, l’ajout de la «seconde intercalaire négative» n’a jamais été fait auparavant.

Cependant, un total de 27 secondes intercalaires ont été ajoutés depuis les années 1970 afin de maintenir le temps atomique en ligne avec le temps solaire. Les secondes ont été ajoutées car, depuis des années, la Terre a mis un peu plus de 25 heures pour effectuer une rotation. Cependant, depuis l’année dernière, la planète prend un peu moins de dents.

Les chronométreurs ont constaté qu’au cours des 50 dernières années, la Terre a mis une fraction de moins que les 24 heures entières pour effectuer une rotation le long de son propre axe. Cependant, au milieu de 2020, la tendance s’est soudainement inversée et les jours ont commencé à raccourcir plus régulièrement. Par exemple, le 19 juillet 2020 a chuté de 1,4602 millisecondes en moins de 24 heures complètes. Ce record a depuis été battu 28 fois au cours de la seule année dernière, selon le rapport, et les jours passent maintenant 0,5 seconde à moins de 24 heures. Pour suivre le rythme, les chronométreurs de l’IERS basé à Paris ont ajouté des secondes intercalaires à 27 jours depuis les années 1970.

Une étude de 2015 publiée dans Progrès scientifiques a déclaré que le réchauffement climatique pourrait être la raison derrière le phénomène. Au fur et à mesure que les glaciers fondent, la redistribution des masses fait que la planète se déplace et tourne plus vite sur son axe.

« Il est tout à fait possible qu’une seconde intercalaire négative soit nécessaire si le taux de rotation de la Terre augmente encore, mais il est trop tôt pour dire si cela est susceptible de se produire », le physicien Peter Whibberley du National Physics Laboratory, Royaume-Uni, Raconté Le télégraphe. « Il y a également des discussions internationales sur l’avenir des secondes intercalaires, et il est également possible que la nécessité d’une seconde intercalaire négative pousse la décision à mettre fin aux secondes intercalaires pour de bon. »

