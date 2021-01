Les scientifiques détectent un «  bourdonnement résonnant  » imprégnant l’univers à partir des données d’ondes gravitationnelles

22 janv.2021 12:09:19 IST

Les scientifiques ont peut-être, pour la première fois, entendu le fond des ondes gravitationnelles ou le «bourdonnement» résonnant qui imprègne l’Univers pour la toute première fois. L’Observatoire nord-américain Nanohertz pour les ondes gravitationnelles (NANOGrav) a détecté le son. Les conclusions des observations ont été publiées dans le Lettres du journal astrophysique. Dans le cadre de la recherche, les scientifiques ont analysé les données sur une période de 13 ans. Les chercheurs qui étudient les signaux de pulsars éloignés ont utilisé des radiotélescopes pour collecter des statistiques susceptibles d’indiquer les effets des ondes gravitationnelles.

Au cours de la recherche, NANOGrav a trouvé un signal basse fréquence intrigant. Selon les auteurs de l’étude, le signal basse fréquence peut être attribuable aux ondes gravitationnelles.

Joseph Simon, chercheur principal sur l’article, a déclaré qu’il était incroyablement excitant de voir un chant aussi fort émerger des données. Il a ajouté que le signal d’onde gravitationnelle qu’ils recherchent couvre toute la durée de leurs observations et qu’ils doivent bien comprendre le bruit.

Il a poursuivi en déclarant: «Cela nous laisse dans un endroit très intéressant, où nous pouvons fortement exclure certaines sources de bruit connues, mais nous ne pouvons pas encore dire si le signal provient bien d’ondes gravitationnelles. Pour cela, nous aurons besoin de plus de données. «

Pedro Marronetti, directeur du programme NSF pour la physique gravitationnelle, a déclaré que NANOGrav se dirige vers la première détection d’ondes gravitationnelles basse fréquence depuis plus d’une décennie et que les connaissances acquises sur la cosmologie et la formation des galaxies sont sans précédent.

.

