Les scientifiques détectent le nuage le plus froid du monde planant au-dessus de l’océan Pacifique

Un nuage d’orage violent qui s’est formé au-dessus de l’océan Pacifique en 2018 a atteint les températures les plus froides jamais enregistrées, selon une nouvelle étude.

Le sommet du nuage d’orage a atteint une température effrayante de moins 167,8 degrés Fahrenheit (moins 111 degrés Celsius), plus froid que n’importe quel nuage d’orage mesuré auparavant. Les orages et les cyclones tropicaux, une tempête de basse pression circulaire, peuvent atteindre des altitudes très élevées – jusqu’à 18 kilomètres du sol – où l’air est beaucoup plus frais, selon une déclaration du National Center for Earth Observation du Royaume-Uni.

Mais cette nouvelle température est à un autre niveau. Le sommet du nuage d’orage était d’environ 86 F (30 C) plus froid que les nuages ​​d’orage typiques, selon le communiqué. La bête d’une tempête se dressait à environ 400 km au sud de Nauru, dans le Pacifique Sud-Ouest, le 29 décembre 2018, et la température de ses nuages ​​a été captée par un capteur infrarouge à bord du satellite américain NOAA-20 en orbite autour de la planète.

Les tempêtes se propagent généralement sous la forme d’une enclume lorsqu’elles atteignent le sommet de la troposphère, la couche la plus basse de l’atmosphère terrestre. Mais si une tempête a beaucoup d’énergie, elle se propulsera dans la couche suivante, la stratosphère. Ce phénomène, connu sous le nom de «sommet de débordement», pousse les nuages ​​d’orage à de très hautes altitudes, où il fait très froid.

Le dépassement des sommets est « raisonnablement courant », selon l’auteur principal Simon Proud, chercheur au National Center for Earth Observation et à l’Université d’Oxford. a dit à la BBC . En règle générale, un sommet de dépassement se refroidit d’environ 12,6 F (7 C) pour chaque kilomètre qu’il monte dans la stratosphère, a-t-il déclaré.

Mais cette tempête était particulièrement extrême. « Cette tempête a atteint une température sans précédent qui repousse les limites de ce que les capteurs satellites actuels sont capables de mesurer », a déclaré Proud dans le communiqué. « Nous avons constaté que ces températures vraiment froides semblent devenir de plus en plus courantes. »

Au cours des trois dernières années, les scientifiques ont enregistré le même nombre de températures extrêmement froides dans les nuages ​​qu’au cours des 13 années précédentes, a-t-il ajouté. « C’est important, car les orages avec des nuages ​​plus froids ont tendance à être plus extrêmes et plus dangereux pour les personnes au sol en raison de la grêle, de la foudre et du vent. »

Cette tempête particulière peut avoir été alimentée par une combinaison d’eau très chaude dans la région et de vent se déplaçant vers l’est, selon la BBC. Cependant, on ne sait pas pourquoi ces températures plus froides dans les nuages ​​d’orage sont de plus en plus courantes.

« Nous devons maintenant comprendre si cette augmentation est due à notre climat changeant ou si elle est due à une » tempête parfaite « de conditions météorologiques produisant des flambées d’orages extrêmes au cours des dernières années », a déclaré Proud.

Les résultats ont été publiés le 22 mars dans la revue Lettres de recherche géophysique .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.