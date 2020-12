Les scientifiques découvrent un matériau capable de stocker l’énergie solaire pendant des mois, voire des années

Tendance FP14 déc.2020 18:13:29 IST

Des chercheurs de l’Université de Lancaster étudient un matériau cristallin qui possède des propriétés lui permettant de capter l’énergie du Soleil. Selon un communiqué publié par l’université, l’énergie captée par la particule peut être stockée pendant plusieurs mois à température ambiante et peut ensuite être libérée à la demande sous forme de chaleur. Les chercheurs pensent que le matériau pourrait être utilisé pour capter l’énergie solaire pendant les étés, puis la stocker pour une utilisation en hiver lorsqu’il y a une pénurie d’énergie solaire.

Selon le déclaration, le développement pourrait s’avérer bénéfique pour des applications telles que les systèmes de chauffage dans des zones hors réseau ou des endroits éloignés et également comme alternative écologique.

Le matériau est basé sur un type de «cadre métal-organique» (MOF) qui consiste en un réseau d’ions métalliques liés par des molécules à base de carbone pour former des structures tridimensionnelles. Ces MOF sont poreux et peuvent donc former des matériaux composites en hébergeant d’autres petites molécules au sein des structures.

Parlant du développement, le Dr John Griffin, chercheur principal de l’étude, a déclaré que le matériau fonctionne un peu comme des matériaux à changement de phase qui sont utilisés pour fournir de la chaleur dans les chauffe-mains. Cependant, contrairement aux chauffe-mains qui doivent être chauffés, ce matériau capte l’énergie gratuite directement du soleil. Et comme il n’a pas de pièces mobiles ou électroniques, aucune perte n’est impliquée.

Le chercheur conjoint, le Dr Nathan Halcovitch, a ajouté que leur approche souligne le fait qu’il existe de multiples façons d’essayer d’optimiser les matériaux en changeant le photoswitch lui-même ou le cadre poreux de l’hôte. Les résultats de l’étude ont été publié dans le journal Chimie des matériaux.

