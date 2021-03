Les scientifiques découvrent que le quasar le plus éloigné tire de puissants jets radio

Une visualisation artistique du quasar P172 + 18. (Crédit d’image: ESO / M. Kornmesser)

Un nouvellement découvert quasar de l’univers primitif est le plus éloigné trouvé à ce jour qui tire de puissants jets radio.

Des astronomes utilisant le très grand télescope (VLT) de l’Observatoire austral européen (ESO) ont récemment découvert le quasar, appelé P172 + 18, qui est si loin qu’il faut environ 13 milliards d’années pour que la lumière de ce quasar atteigne la Terre, où nous observons l’objet tel qu’il était lorsque l’univers n’avait que 780 millions d’années. Alors que la nouvelle découverte est pas le quasar le plus éloigné jamais détecté, il semble être le quasar radio-fort le plus éloigné, ou quasar émettant des jets radio.

Les quasars sont des objets célestes extrêmement lumineux alimentés par supermassif trous noirs qui se trouvent au centre de certaines galaxies; parfois les quasars sont si brillants qu’ils éclipsent les galaxies mêmes qui les contiennent. Les quasars radio-forts émettent des jets puissants qui sont de fortes sources d’émissions de longueur d’onde radio. Ce quasar a été identifié pour la première fois comme une source radio lorsque des scientifiques utilisant le télescope Magellan de l’observatoire de Las Campanas au Chili ont détecté ces puissants jets.

« Dès que nous avons obtenu les données, nous les avons inspectées à l’œil nu, et nous avons immédiatement su que nous avions découvert le quasar radio-fort le plus éloigné connu à ce jour », Eduardo Bañados de l’Institut Max Planck pour l’astronomie en Allemagne, qui a dirigé cette découverte aux côtés de l’astronome de l’ESO Chiara Mazzucchelli, dit dans un communiqué .

Le quasar lointain qui tire sur des jets est alimenté par un trou noir supermassif qui est environ 300 millions de fois plus massif que notre soleil et se développe rapidement, attirant et avalant la matière environnante avec sa gravité.

« Le trou noir dévore la matière très rapidement, augmentant en masse à l’un des taux les plus élevés jamais observés », a déclaré Mazzucchelli dans le même communiqué.

Les chercheurs pensent qu’il pourrait y avoir un lien entre la croissance rapide de trous noirs comme celui-ci et les jets qui jaillissent de quasars radio-bruyants comme P172 + 18, selon le communiqué. En particulier, les astronomes pensent que ces puissants jets pourraient interagir avec les gaz à proximité d’une manière qui pousse les gaz dans l’emprise gravitationnelle de ces trous noirs, augmentant ainsi la quantité de gaz qui y tombe.

Ainsi, à mesure qu’ils découvriront plus de détails sur ce quasar, les scientifiques continueront également à en apprendre davantage sur le trou noir supermassif qui l’accompagne loin dans l’univers.

«Je trouve très excitant de découvrir de« nouveaux »trous noirs pour la première fois, et de fournir un élément de base supplémentaire pour comprendre l’Univers primordial, d’où nous venons, et finalement nous-mêmes», a déclaré Mazzucchelli.

En plus du VLT et du télescope Magellan, qui ont aidé les scientifiques à identifier à l’origine le signal radio qu’ils savent maintenant être un quasar, l’équipe a également utilisé des installations telles que le Very Large Array (VLA) de l’Observatoire national de radioastronomie (NRAO) au Nouveau-Mexique. et le télescope Keck à Hawaï.

Ce travail a été décrit dans un article publié le 8 mars dans The Astrophysical Journal.

