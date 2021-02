Les scientifiques capturent des moments précis de l’impact alors que la météorite explose dans l’atmosphère de Jupiter

25 févr.2021 16:05:11 IST

En utilisant le vaisseau spatial Juno de la NASA pour vérifier les aurores de Jupiter, les chercheurs ont pu voir une explosion de météorite très brillante l’année dernière. L’équipe du spectrographe ultraviolet (UVS) du Southwest Research Institute affirme avoir capturé un bolide – une explosion de météorite extrêmement brillante dans la haute atmosphère de Jupiter. UNE déclaration publié par le Southwest Research Institute (SwRI), l’auteur principal, le Dr Rohini Giles, a déclaré que Jupiter subit un grand nombre d’impacts par an, ce qui rend les impacts eux-mêmes pas rares. Cependant, ils sont si éphémères qu’il est relativement inhabituel de les voir.

Selon Giles, seuls les impacts plus importants peuvent être vus depuis la Terre, et il faut être extrêmement chanceux pour pointer un télescope vers Jupiter exactement au bon moment. Au cours des vingt dernières années, des astronomes amateurs ont réussi à capturer six impacts sur Jupiter, selon Giles. La nouvelle observation des chercheurs du SwRI provient d’un petit instantané dans le temps, pendant seulement 17 millisecondes et les chercheurs ne savent pas ce qui est arrivé au flash lumineux en dehors de cette période.

« Mais nous savons que nous ne l’avons pas vu sur un tour précédent ou plus tard, donc ça a dû être assez de courte durée », a ajouté Giles. Les chercheurs estiment que le flash n’était pas un événement lumineux transitoire (TLE) – des événements optiques dans les altitudes stratosphérique et mésosphérique / ionosphérique inférieure qui ne durent que 1 à 2 millisecondes et sont directement liés à l’activité électrique des orages sous-jacents.

Cependant, la durée et la forme spectrale du flash correspondent assez bien à ce que les scientifiques attendaient d’un impact. Le flash intense s’est démarqué dans les données, car il avait des caractéristiques spectrales très différentes de celles des émissions UV des aurores de Jupiter, selon l’étude.

À partir du spectre UV de l’impact, l’émission provenant du corps noir pourrait être vue, selon Giles, avec des températures proches de 9600 degrés Kelvin (9328 degrés Celsius), qui se trouvent à une altitude de 140 miles au-dessus des sommets des nuages ​​de la planète. . En observant l’intensité du flash, les auteurs de l’étude ont estimé qu’il était causé par un impacteur d’une masse comprise entre 250 et 1500 kilogrammes.

