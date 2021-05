Les sceptiques en Russie ne font pas entièrement confiance au vaccin Sputnik V COVID-19 et refusent de se faire vacciner

31 mai 2021 13:32:45 IST

Comme de nombreux habitants de Moscou, Davlatmo Khadamshoyeva a des doutes sur les vaccins contre les coronavirus développés en Russie et n’est pas pressé d’être vacciné. « Je n’ai pas encore reçu le coup. Je n’y fais pas vraiment confiance », a déclaré à l’AFP le jeune homme de 23 ans, sans masque, devant un centre commercial emblématique de la Place Rouge. « Le vaccin n’a pas encore été entièrement testé », a déclaré l’étudiant en relations internationales. La Russie – en grande pompe – a enregistré le premier vaccin contre le coronavirus Spoutnik V au monde en août 2020.

Nommé d’après le premier satellite au monde lancé par l’URSS en 1957, Spoutnik a été présenté par le président Vladimir Poutine comme « le meilleur » coup au monde, alors que le principal journal médical indépendant, The Lancet, l’a jugé efficace dans une étude publiée en février.

En plus de Spoutnik, des scientifiques russes ont également développé deux autres vaccins.

Pourtant, les autorités de Moscou et d’autres villes sont confrontées à une bataille difficile pour gagner des sceptiques comme Khadamshoyeva.

Mercredi, Poutine a exhorté les Russes à rejeter leurs doutes et à se faire vacciner, affirmant que les vaccins de la Russie étaient « les plus fiables et les plus sûrs » au monde.

« Le plus important est la santé. Pensez-y s’il vous plaît », a déclaré Poutine, 68 ans.

Les Russes citent diverses raisons pour ne pas se faire vacciner – de la croyance qu’ils recevront une micropuce de suivi à la crainte que cela ne provoque une mutation génétique.

Rupture de la confiance

Mais des sociologues indépendants ont déclaré que l’hésitation à la vaccination était le signe d’un profond malheur social et était la preuve d’une rupture de confiance entre les Russes et les autorités après des décennies de propagande du Kremlin.

« Le refus de se faire vacciner est une conséquence de la relation entre les Russes et les autorités », a déclaré Alexei Levinson, chercheur principal au Levada-Center, le principal sondeur indépendant de Russie.

Une grande partie de la méfiance provient de la conviction des gens que pour les autorités, la politique l’emporte sur les préoccupations de santé, a-t-il déclaré à l’AFP, et que le développement du vaccin a été précipité pour renforcer les références en matière de politique étrangère du Kremlin.

À Moscou, les vaccins sont disponibles gratuitement pour les Russes qui le souhaitent, avec des centres de vaccination installés dans des endroits importants, notamment des parcs et des centres commerciaux. Au centre commercial GUM sur la Place Rouge, un jab est accompagné d’une glace gratuite.

Les autorités ont également introduit des incitations pour encourager les gens à se faire vacciner, notamment des miles aériens gratuits et de petits paiements en espèces aux personnes âgées.

Dans une vidéo la semaine dernière, le maire Sergueï Sobianine a imploré les Moscovites de se faire vacciner, affirmant que le pourcentage de personnes vaccinées à Moscou était le plus bas de toutes les villes européennes.

Sur quelque 12 millions d’habitants de Moscou, 1,3 million seulement avaient été vaccinés, a-t-il déclaré.

« Les gens continuent de mourir, mais ils ne veulent pas se faire vacciner », a déclaré le maire.

Selon une enquête du Levada-Center, 62% des Russes hésitent à se faire vacciner et 56% des Russes n’ont pas peur d’attraper le coronavirus.

Natalya Yevtushenko, une instructrice de yoga de 55 ans, a déclaré qu’elle s’était remise d’un grave cas de coronavirus mais qu’elle n’avait pas l’intention de se faire vacciner dans l’immédiat.

Les virus «vont et viennent», dit-elle.

« Si vous avez un système immunitaire faible, bien sûr, cela vous renversera. »

La Russie à l’époque soviétique était une centrale vaccinale et, avec les États-Unis, a contribué à débarrasser le monde de la polio.

Mais depuis la désintégration de l’Union soviétique, la Russie a eu du mal à innover et les experts affirment que les récentes réformes des soins de santé, y compris la restructuration et les fermetures d’hôpitaux, ont aggravé les choses.

Préfère attendre

Les vaccins contre les coronavirus fabriqués à l’étranger ne sont pas disponibles en Russie, et bien que beaucoup disent qu’ils ne sont pas contre le fait de se faire vacciner en principe, ils seraient plus facilement convaincus si une alternative étrangère était disponible.

Ania Bukina, une responsable marketing de 35 ans, a déclaré qu’elle pensait que les réformes des soins de santé avaient probablement endommagé l’intégrité de la médecine russe et qu’il y avait peu d’informations sur les effets secondaires possibles de Spoutnik.

« Je préfère attendre que d’autres vaccins soient disponibles et qu’il y ait plus de données », a déclaré Bukina à l’AFP.

Environ 11 millions de personnes sont entièrement vaccinées dans le pays de 144 millions, selon les données recueillies par le site de surveillance Gogov.

La Russie a été parmi les pays les plus durement touchés par la pandémie.

La Russie avait enregistré environ 250 000 décès liés au virus à la fin du mois de mars, selon l’agence statistique Rosstat.

Mais certains experts affirment que le pays sous-estime les décès dus aux coronavirus.

Même les parties prenantes de l’industrie pharmaceutique en Russie affirment que la faible utilisation du vaccin est le résultat de la façon dont le pays a promu son vaccin.

« Si vous parlez constamment des défauts des vaccins d’autres pays comme ils l’ont fait sur nos téléviseurs, cela conduit à la méfiance envers les vaccins en général », a déclaré Anton Gopka, co-fondateur russe de la société d’investissement biotechnologique basée à New York. ATEM Capital.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂