Les scènes post-crédit de Shang-Chi laissent les fans de Marvel poser de grandes questions

L’arrivée de Shang-Chi et la légende des dix anneaux les premières projections de jeudi soir signifiaient également l’arrivée non pas d’une, mais de deux scènes post-crédit qui ont déjà été citées comme certaines par la plus longue de toutes les scènes post-crédit de l’histoire de Marvel – et cela fait beaucoup de scènes à concourir avec. Bien que la majorité n’aille pas aussi loin, Marvel a donné l’une de ses plus longues scènes à mi-crédit, qui présente des apparitions inattendues et une question qui nous laissera en suspens pendant un certain temps avant de fournir une réponse. Spoilers abondent, lisez la suite pour une ventilation complète de ce qui se passe dans ces deux scènes.

Au point culminant du film, avec son père Wenwu vaincu, Shang-Chi et Katy sont convoqués au sanctuaire de New York par Wong – alors que nous apprenons que son rôle dans le film n’est pas seulement pour un combat rapide avec l’Abomination de Tim Roth. Wong lui dit : « Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Le maître des arts mystiques part ensuite par un portail Sling-Ring que Shang-Chi et Katy doivent ensuite suivre.

À la fin du premier générique, nous trouvons que le couple a un public avec nul autre que Bruce Banner – oui, c’est Banner humain et non son alter ego Smart Hulk – qui analyse les Dix Anneaux et exclut qu’ils soient d’origine Wakandan. Alors qu’il se demande s’il pourrait s’agir de la technologie Chitauri, un capitaine Marvel holographique – vu pour la dernière fois sous une telle forme dans Avengers : Fin de partie – dit: « Ils ne ressemblent à aucune technologie extraterrestre que j’ai vue. » Banner continue de réfléchir, mesurant leur âge à plus d’un millénaire, tandis que Wong spécule sur la portée du pouvoir des Anneaux, déclarant que lorsque les Anneaux étaient utilisés, ils pouvaient être ressentis dans le lointain Kamar-Taj. La scène se termine par son objectif principal ; une configuration à trois lignes qui fonctionne comme ceci.

« C’est un phare », déclare le capitaine Marvel. « Ils envoient un message », conclut Banner. « Un message vers où ? Shang-Chi demande, car nous nous retrouvons avec cette question à spéculer pendant un certain temps.

Cette scène prépare sans aucun doute l’arrivée de quelque chose de grand, quelque chose qui va s’écraser dans la chronologie du MCU avec la puissance d’un Infinity Gauntlet quand il viendra, mais c’est clairement pour l’avenir, mais cela donne une idée séduisante de ce qui est prévu sur toute la ligne. En effet, cela rappelle les premières scènes post-crédit qui se sont atténuées lors de l’arrivée destructrice de Thanos toutes ces années, et cela ne peut que signifier de bonnes choses à long terme de la MCU. Il serait difficile d’envisager que Kevin Feige et Co ne sachent pas exactement où ils se dirigent et comment ils y arriveront, mais pour nous, simples mortels, ce sera une corvée d’attendre pour le savoir.

La deuxième scène de crédit, cachée juste à la fin de la longue liste d’appréciation, est plus courte mais fournit également une configuration qui lui est propre. La scène montre la sœur éloignée de Shang-Chi, Xialing, reprenant l’organisation Ten Rings en tant que nouveau chef, qui voit la légende « The Ten Rings Will Return » apparaître à l’écran.

Il y a évidemment beaucoup à prendre et à considérer à partir de cela. Voir Mark Ruffalo de retour en tant que Banner, donne un indice que nous le verrons sous forme de Banner pour son apparition dans Elle-Hulk ainsi que le Hulk. Voir Shang-Chi interagir avec Banner et Captain Marvel parvient à l’intégrer dans le groupe Avengers et définit ses futures apparitions comme l’un des héros les plus puissants de la Terre. Et puis, bien sûr, il y a cette question… Où les Dix Anneaux envoient-ils leur message, et qu’appelle-t-il ? Voici quelques-unes des choses que les fans sur Twitter disaient à propos de ces scènes.

#Shangchi OMG!! Marvel c’est pourquoi j’aime aller au cinéma parce que Shang chi était un film phénoménal du début à la fin, les arts martiaux et les scènes d’action sont incroyables ! Et les personnages sont géniaux. Vérifiez certainement ceci, en particulier les crédits postaux pic.twitter.com/AexB7zrFRV – Raul Alcantar (@RAlcantarA113) 3 septembre 2021

D’accord #ShangChi était foutrement incroyable. C’est l’un des films, sinon le meilleur, que Marvel ait sorti. Je le recommande fortement. Si vous êtes assez à l’aise, je vous recommande de l’attraper au cinéma. Si ce n’est pas le cas, allez-y en VOD. Aussi 2 scènes de post-crédits à ne pas manquer. – colton (@coltonW1997) 3 septembre 2021

Je viens de voir @shangchi au cinéma & c’est trop bon !!????????

SPOILERS : il y a DEUX scènes dans le générique et vous ne voulez pas manquer l’une d’entre elles !! #MorrisIsTheBestestBoy#PapaLeung???? #ShangChi #ShangChiAndTheLegendOfTheLegendOfTheTenRings#MarvelStudios#MCUpic.twitter.com/Pul3iyhs5E – BlakeBrinkley #BLM (@BlakeBrinkley31) 3 septembre 2021

#ShangChi était si bon !! Dans le top 10 des meilleurs films Marvel jamais réalisés. L’action est sur les mêmes niveaux de soldat d’hiver. Puis le générique de fin omg. J’ai hâte de le revoir. — ⤝Jacob est fatigué ????????️‍????⤞ (@JacobIsHereYT) 3 septembre 2021

Vraiment apprécié les deux scènes de post-crédits également. Pas de spoilers évidemment, mais je suis juste excité de voir Shang-Chi interagir avec plus de Avengers ainsi que de savoir comment « certains aspects » de ce film affectent la phase 4 et au-delà ???? #ShangChi – Evan (@HarrisHarrisev9) 3 septembre 2021

Ce dont nous devons garder à l’esprit, c’est que cela pourrait potentiellement être quelque chose qui est élaboré dans Éternels, le prochain film à sortir en salles en novembre. Après tout, les Éternels sont des êtres qui existent depuis des millénaires, et si les Anneaux sont si vieux, il ne fait aucun doute qu’ils en seront conscients. Avec les apparitions de certains personnages familiers dans les scènes post-crédit de Shang-Chi, cela soulève également la question de savoir qui pourrait apparaître dans de telles scènes de Éternels, surtout quand il est sur ses talons Spider-Man : Pas de chemin à la maison et Docteur étrange dans le multivers de la folie. Shang-Chi et la légende des dix anneaux est maintenant dans les cinémas.

Sujets : Shang-Chi