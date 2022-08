Les scènes de « Better Call Saul » que Bob Odenkirk a eu le plus de mal à enregistrer

Séries TV « Tu ferais mieux d’appeler Saul», ce qui nous prend des années avant tout ce qui s’est passé dans «Breaking Bad”, a pris fin il y a quelques semaines, étant un succès total et recevant également de bons commentaires grâce à des critiques spécialisés. Même sur les réseaux sociaux, de nombreux téléspectateurs l’ont répertorié comme l’une des meilleures productions de l’histoire.

Ce programme a acquis une grande reconnaissance aux États-Unis et le monde entier nécessite un grand effort de la part de chaque travailleur, mais principalement à cause des visages visibles devant les caméras, c’est-à-dire les acteurs, et plus encore si on parle des protagonistes, dont les fans deviennent fans.

C’est le chaos de l’acteur Bob OdenKirk, qui incarne le personnage de Jimmy McGill jusqu’à ce qu’il se transforme définitivement en l’avocat corrompu Saul Goodman. L’artiste américain a montré sa grande capacité devant les caméras et a ainsi donné vie à un rôle aux multiples facettes que tout le monde ne pouvait pas faire.

Bien qu’Odenkirk ait joué un rôle clé tout au long de la série et donne l’impression que c’était un jeu d’enfant de travailler avec ce personnage, ce n’était pas toujours le cas, car cela demandait de très gros efforts, qui ne se voient pas à l’œil nu. Cependant, les adeptes de cette production peuvent être satisfaits après que le protagoniste en ait parlé.

LES SCÈNES LES PLUS DIFFICILES À ENREGISTRER POUR BOB ODENKIRK

Lors d’une interview avec le média Entertainment Weekly, l’acteur Bob Odenkir a parlé de « Better Call Saul » et de tout ce que cela impliquait, il n’a donc pas pu s’empêcher de parler de ce qui était le plus difficile lors de l’enregistrement de certaines scènes. Sa réponse en a sans aucun doute surpris beaucoup, qui ne peuvent pas croire que c’était la chose la plus difficile pour lui.

Son personnage dans la série épouse Kim, jouée par Rhea Seehorn, mais ils entretiennent une relation un peu inhabituelle, car tous deux vivent en se mentant et en cachant certains sentiments avant d’officialiser leur amour par un mariage, qui se termine finalement quelque temps plus tard par décision d’elle. . Et pourquoi les mentionne-t-on ?

Pour le protagoniste de cette série télévisée bien-aimée, ces scènes avec Seehorn, dans lesquels leurs personnages se trompent, ont été les plus difficiles à enregistrer, selon leurs déclarations. De plus, il a déclaré que de tels moments du tournage avaient déjà été répétés à plusieurs reprises jusqu’à ce que le résultat soit celui souhaité.

« C’est très difficile pour Jimmy et Kim de se mentir. Ce sont les scènes les plus difficiles parce que ces deux personnages captent de si petits détails de tout le monde autour d’eux. Rhea et moi devions traverser plusieurs fois et essayer de trouver des moyens pour qu’un personnage ne regarde pas l’autre en racontant le mensonge. Essayer de se mentir dans ces personnages était vraiment difficile. »étaient quelques-uns de ses mots.

Bob Odenkirk dans le rôle de Saul Goodman dans « Better Call Saul ». (Photo : Greg Lewis/AMC/Sony Pictures Television)

LA CHOSE LA PLUS DIFFICILE POUR RHEA SEEHORN

Après avoir passé en revue le plus difficile pour Bob Odenkirk, il est juste que sa partenaire fictive, Rhea Seehorn, fasse de même, alors maintenant nous allons dire ce qui a été le plus difficile pour elle.

Contrairement à Odenkirk, l’actrice a révélé qu’elle avait en tête deux scènes comme étant les plus difficiles. Le premier est le moment où elle est sur le point de rompre avec Jimmy avant qu’il ne lui demande de l’épouser et le second est le moment où ils ont finalement rompu sans reculer.

«Les deux étaient vraiment difficiles. Il était important que les émotions y soient authentiques, mais qu’elles ne prennent pas le pas sur la scène. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de façons différentes et nuancées de faire ces scènes. »