Les scénaristes du live-action de Death Note se démarquent de leur échec

Deux des scénaristes de l’adaptation de Death Note ont récemment commenté ce que signifiait l’échec du film.

« Menace de mort« C’est l’une des marques de mangas et d’animes les plus populaires de toute l’histoire, et clairement méritée. Malgré le fait que, année après année, des dizaines, voire des centaines de nouveaux emplois arrivent dans les deux secteurs, peu parviennent à aborder le duel des intelligences qui nous a laissé à l’époque Tsugumi Oba. Aujourd’hui, nous avons étonnamment déclarations des scénaristes qui a participé à l’élaboration de la structure du film de 2017, qui rencontré de vives critiques à la fois par les fans et les professionnels.

Le réalisateur a forcé l’étrange récit du Death Note de 2017

Donc c’est tout ce qu’ils avaient à dire Charley et Vlas Parlapanides dans une récente interview avec des collègues du milieu BD:

« La seule chose que j’ajouterai et encore une fois je pense que le film fonctionne vraiment, mais le fait est les films sont quelque chose qui suit le réalisateur, en particulier dans le modèle d’étude traditionnel. Et la seule chose que je vais commenter est que nous avons été très impliqués dans Death Note en 2006, en lisant des copies PDF en ligne qui sont arrivées avec la traduction américaine et la vérité, nos brouillons originaux étaient plus proches de ce qu’est vraiment l’histoire… mais tout tourne autour de la prise de décision et, encore une fois, comme Vlas l’a mentionné, après avoir travaillé dessus, beaucoup d’autres scénaristes l’ont fait « .

A ces commentaires, les scénaristes ajoutent que petit à petit il a fini par être le brouillon de Jeremy slater – le troisième scénariste principal – celui qui a fini par prendre la forme du film final, soulignant que c’est la décision du réalisateur de choisir la direction de l’histoire du long métrage. Après ces déclarations, les Parlapanides nous ont laissé une conclusion qui, en substance, montre clairement que l’adaptation de « Death Note » n’est pas quelque chose avec lequel ils n’étaient pas entièrement d’accord:

« Nous sommes attristés que les fans n’aient pas aimé. Nous voulons qu’ils soient heureux. Nous voulons qu’ils aiment ça. Tous les scénaristes veulent quelque chose comme ça. Je pense aussi que Jeremy Slater a fait du bon travail, mais il avait une idée trop précise en tête et nous avons été déçus. par la réception depuis, encore une fois, nous voulions donner aux fans quelque chose qu’ils aiment, mais nous comprenons aussi la raison de leur réaction« .

Ainsi, ce qui est clair concernant la controverse de la action en direct de « Death Note » 2017 est que même en interne il n’y avait pas de cohésion au niveau des idées. A tirer des commentaires des Parlapanides, Si cela avait été pour eux, l’adaptation aurait suivi beaucoup plus fidèle au récit original du manga et de l’animeMais c’était finalement au réalisateur – Adam Wingard – et au troisième scénariste de proposer une perspective qui, malheureusement, ne résonnait pas du tout auprès du grand public.

Aurons-nous finalement une suite qui a le potentiel de compenser les erreurs commises? Pour le moment, nous continuons sans nouvelles concluantes, bien qu’à en juger par certaines déclarations de 2019, il semble que « Death Note 2 » soit encore en vie dans une certaine mesure.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂