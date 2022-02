Les scénaristes de Spider-Man: No Way Home ont mis en lumière la scène la plus difficile du film

in

Les scénaristes de Spider-Man : No Way Home ont fait référence à la scène du film qu’ils ont trouvée la plus difficile à écrire.

Les écrivains Chris McKenna et Erik Sommers travaillé sur toute la trilogie homme araignée dans le MCU de la même manière que le réalisateur jon watts. Ils sont récemment revenus pour mettre fin à la trilogie rampante avec le film le plus ambitieux de l’histoire du héros. Le public du monde entier s’est déchaîné avec la réunion des trois Spidey cinématographiques : Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Cependant, McKenna et Sommers ont noté que la scène la plus difficile à écrire n’avait pas grand-chose à voir avec cette rencontre avec une araignée. Ils avaient déjà surmonté de grosses difficultés dans la trilogie comme la révélation de l’identité de Parker par le Vautour ou l’intrigue du trompeur Mysterio dans loin de la maison. Maintenant, ils ont mis en évidence la scène la plus compliquée de Pas de retour à la maison.

la scène la plus dure

Il s’agit d’un dialogue entre le docteur Strange et Peter : « Certaines scènes sont plus laborieuses. Par exemple, lorsque nous avons tous les méchants ensemble et que Strange explique ce qu’il va faire et que Peter n’est pas d’accord car ils vont mourir. Cette scène avant que Peter ne vole la boîte au Docteur Strange !a fait remarquer Sommers dans Le Q&A avec Jeff Goldsmith.

Il y a quelques raisons qui rendent cette séquence difficile à écrire. Tout d’abord, il y a beaucoup de personnages et la conversation principale se déroule entre Strange et Peter. Il était important de montrer que les méchants interdimensionnels savaient que leur destin était en jeu. C’est un moment clé qui se traduit par la lutte entre homme araignée et le Sorcier Suprême se terminant par Strange piégé dans la dimension miroir. Il était essentiel que cette scène fonctionne bien pour le développement de la bande.

Spider-Man : Pas de retour à la maison Ce n’est pas un film sans défauts, surtout lorsqu’il s’agit d’établir son récit interdimensionnel. Est-il possible que Spidey se donne tant de mal pour sauver les méchants ? La vérité est qu’il y a la bonté du bon Peter Parker avec des conséquences désastreuses pour sa vie personnelle, mais ayant eu la satisfaction de rencontrer ses versions alternatives. Une totale réussite !

