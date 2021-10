Les scénaristes de Ron’s Gone Wrong développent un film de super-héros

Lego Iron Man : Iron Monger Mayhem - 76190

Il y a une grande action de lutte pour les jeunes super-héros lorsqu’ils aiment un jeu de rôle imaginatif sans fin avec le superbe LEGO Marvel Iron Man : Ensemble Iron Monger Mayhem (76190), un jouet de mech d’action pour garçons et filles de 9 +.Basé sur des scènes classiques du premier film de Marvel Studios Iron Man, cette construction passionnante et passionnante de super-héros lance l’imagination des enfants dans des aventures épiques avec l’une des créations les plus emblématiques de Marvel -le jouet de robot Iron Monger. Le réacteur à arc du mech scintille lorsque les enfants tournent, tournent et adaptent la position du mech pour tirer un dépanneur à 6 studs sur le bras droit et un dépanneur à 3 studs sur le bras gauche. Les enfants peuvent se rabattre avec les Power Blasters d’Iron Man pour sauver le Pepper et vaincre l’échantillon mécanique.Avec les véhicules, mécènes, bâtiments, figurines, armes et gadgets à collectionner des ensembles LEGO Marvel, les enfants peuvent reconstituer les meilleures scènes de leurs films Marvel préférés et ouvrir un univers passionnant de jeu d’action super-héros imaginatif.Le Mech Iron Monger mesure plus de 18 cm de haut. (18 cm) de haut. Contient 479 pièces.