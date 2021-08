Les scénaristes de « Rick et Morty » ont terminé la saison 7

En 2018, les fans de « Rick et Morty » ont été soulagés d’apprendre que la série animée avait été approuvée pour la production de 70 épisodes, ce qui a donné à son équipe de scénaristes une grande marge pour commencer à travailler dessus sans risquer de la laisser inachevée. parcelles.

Suite à la sortie des quatrième et cinquième saisons, Scott Marder, showrunner de la série, ainsi que ses co-créateurs, Dan Harmon et Justin Roiland, ont confirmé que le développement des sixième et septième saisons battait déjà son plein depuis le moment dans lequel la série a présenté ses nouveaux épisodes il y a quelques mois.

Cody Ziglar, l’un des scénaristes de « Rick et Morty », a célébré via Twitter que l’équipe de scénaristes a culminé avec le développement de la septième saison de la série : « Nous avons tous regardé dans l’abîme et vu le visage de Dieu et c’était un Gundam », a-t-il déclaré.

La série Adult Swim a encore quelques épisodes en attente de première avant la fin de la saison, cela pourrait donc signifier qu’il y aura moins de temps d’attente entre chaque saison de « Rick and Morty », quelque chose que les fans du scientifique interdimensionnel fou et votre mécontent le petit-fils adolescent l’appréciera certainement.

L’équipe de production de « Rick et Morty » a dû se réadapter complètement à l’émergence de la pandémie début 2020, ce qui a considérablement affecté le développement et la première de la cinquième saison, ce dont Dan Harmon a discuté à distance avec eux, de la même manière dans lesquels les travaux d’animation ont été réalisés.

Scott Marder, showrunner de la série Adult Swim, a récemment déclaré que la possibilité de revenir à certains concepts qui ont été abordés lors des saisons précédentes n’est pas exclue, y compris des choses aussi étranges que « Pickle Rick », qui en est devenu un. favori, il est également prévu que les saisons futures seront de plus en plus courtes par rapport à la précédente.