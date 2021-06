Les scalpers PS5 frustrent et bouleversent le patron de Sony, Jim Ryan

Vous êtes ennuyé de ne pas pouvoir mettre la main sur une console PlayStation 5 ? Vous n’êtes pas le seul parce que le patron de PlayStation, Jim Ryan, a de l’affection pour vous. Dans le cadre d’une nouvelle interview avec Axiom, la poursuite a directement commenté la situation de scalping qui a tourmenté les premiers mois de la durée de vie du système. Bien que le problème semble s’être considérablement atténué à ce stade, Ryan a déclaré ce qui suit au sujet du manque de Stock PS5: « Cela me frustre vraiment et me bouleverse, surtout quand les revendeurs et les bots parviennent à mettre la main sur le stock. »

Jim Ryan a ensuite développé le sujet, expliquant que Sony « travaille incroyablement dur » pour s’assurer que les consoles PS5 se retrouvent « entre de bonnes mains ». Par exemple, le genre d’utilisateurs qui lisent ce site Web. Cela se fait notamment par l’expansion du site Web PlayStation Direct, qui sera introduit en Europe et au-delà avant la fin du mois de mars 2022.

Cependant, malgré ces problèmes d’approvisionnement, Sony a réussi à vendre plus de systèmes PS5 que de PS4 au cours de son premier exercice sur le marché. 7,8 millions d’unités PS5 avaient été vendues au 31 mars 2021, et ce nombre n’aura fait qu’augmenter depuis. Êtes-vous toujours en train d’acheter une PS5? Détendez-vous et rappelez-vous que Jim Ryan ressent pour vous dans les commentaires ci-dessous.