Les satellites sous-estiment peut-être le réchauffement de la planète depuis des décennies

le réchauffement climatique qui a déjà eu lieu peut être encore pire que ce que nous pensions. C’est la conclusion d’une nouvelle étude qui révèle que les mesures par satellite ont probablement sous-estimé le réchauffement des niveaux inférieurs de l’atmosphère au cours des 40 dernières années.

Les équations de physique de base régissent la relation entre Température et l’humidité de l’air, mais de nombreuses mesures de température et d’humidité utilisées dans les modèles climatiques divergent de cette relation, constate la nouvelle étude.

Cela signifie que les mesures satellitaires de la troposphère ont sous-estimé sa température ou surestimé son humidité, a déclaré le chef de l’étude Ben Santer, climatologue au Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) en Californie, dit dans un communiqué .

En rapport: 10 signes torrides que le changement climatique s’accélère

« Il est actuellement difficile de déterminer quelle interprétation est la plus crédible », a déclaré Santer. « Mais notre analyse révèle que plusieurs ensembles de données d’observation – en particulier ceux avec les plus petites valeurs de réchauffement de la surface de l’océan et de réchauffement troposphérique – semblent être en contradiction avec d’autres variables complémentaires mesurées indépendamment. » Les variables complémentaires sont celles qui ont une relation physique entre elles.

En d’autres termes, les mesures qui montrent le moins de réchauffement pourraient aussi être les moins fiables.

Santer et son équipe ont comparé quatre rapports différents de propriétés climatiques: le rapport de la température de surface de la mer tropicale à la vapeur d’eau tropicale, le rapport de la température de la troposphère inférieure à la vapeur d’eau tropicale, le rapport de la température de la troposphère moyenne à la température de la troposphère supérieure à la vapeur d’eau tropicale et le rapport entre la température moyenne et supérieure de la troposphère et la température de surface de la mer tropicale.

Dans les modèles, ces ratios sont strictement définis en fonction des lois physiques régissant l’humidité et la chaleur. Il faut plus d’énergie pour réchauffer l’air humide que l’air sec, car l’eau aspire efficacement la chaleur. L’air plus chaud peut également retenir plus d’humidité que l’air plus frais, un phénomène visible dans la rosée du matin – lorsque l’air se refroidit pendant la nuit, il rejette de l’eau.

Les chercheurs ont cependant découvert que les observations satellitaires ne respectaient pas ces règles supposées bien définies. Au lieu de cela, ils se situaient dans une large gamme, en fonction de l’ensemble de données utilisé par les chercheurs. Cela pourrait signifier que certains ensembles de données – ceux qui correspondent le mieux aux règles physiques régissant l’humidité et la chaleur – sont plus précis que d’autres, ont rapporté les chercheurs le 20 mai dans le Journal du climat .

Les ensembles de données qui suivaient le mieux les règles relatives aux rapports de vapeur d’eau et de température étaient généralement ceux montrant le plus grand réchauffement de la surface de la mer et de la troposphère, ont découvert les chercheurs. De même, ceux qui suivaient le mieux les règles pour les températures moyennes et supérieures de la troposphère et les rapports de température de surface de la mer étaient ceux qui mesuraient le mieux la température de surface de la mer.

Des travaux supplémentaires seront nécessaires pour déterminer ce que les satellites pourraient se tromper – que ce soit du côté humidité de l’équation ou du côté température. En fin de compte, l’utilisation des modèles pour tester la faisabilité des observations du monde réel peut aider les chercheurs à suivre le réchauffement historique avec plus de précision, a déclaré le co-auteur de l’étude Stephen Po-Chedley, un scientifique atmosphérique au LLNL, dans le communiqué.

« De telles comparaisons entre des mesures complémentaires peuvent mettre en lumière la crédibilité de différents ensembles de données », a déclaré Po-Chedley.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.