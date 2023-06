Les sanctions américaines échouent, en partie : c’est ainsi que la Chine parvient à obtenir des GPU NVIDIA AI

En septembre 2022, le gouvernement américain a franchi une étape importante dans sa guerre technologique avec la Chine : il a interdit à NVIDIA de vendre ses puces A100 et H100 aux entreprises de ce pays asiatique, qui sont ses GPU les plus avancés pour les applications d’intelligence artificielle. Ce mouvement poursuit, selon l’administration américaine, freiner le développement des armes chinoiseset en pratique, il a la capacité d’y parvenir étant donné le rôle fondamental que ce matériel a dans ce domaine.

À ce stade, la Chine a peu d’options, et l’une d’entre elles consiste à développer ses propres puces de pointe pour l’intelligence artificielle. En fait, c’est le cas. C’est du moins ce que défend Jensen Huang, le fondateur et PDG de NVIDIA, et on peut être sûr qu’il sait de quoi il parle en bon connaisseur des particularités chinoises et des tenants et aboutissants de l’industrie des semi-conducteurs. Cependant, la Chine a une autre option à sa portée : échapper aux sanctions américaines. Et il le fait aussi, bien qu’en partie seulement.

Sur le marché « underground » chinois, vous pouvez obtenir des GPU NVIDIA

Dans ce contexte, le plus grand défi auquel la Chine est confrontée est l’impossibilité d’accéder à l’équipement de lithographie extrême ultraviolet (EVU) de pointe fabriqué par ASML. En fait, ni cette société des Pays-Bas ni les fabricants de machines de lithographie japonaises, comme Tokyo Electron, Canon ou Nikon, peut vendre à des entreprises chinoises leur équipement le plus avancé. À l’heure actuelle, c’est le goulot d’étranglement qui étouffe l’industrie des semi-conducteurs en Chine parce que leurs entreprises n’ont pas accès à des nœuds lithographiques de pointe.

La Chine est confrontée à deux problèmes : son prix et sa rareté. C’est le véritable effet des sanctions américaines

Le gouvernement de Xi Jinping ne peut pas se procurer l’équipement de lithographie avancé dont il a besoin pour fabriquer des circuits intégrés de pointe sur des marchés parallèles, mais il peut se procurer des CPU et des GPU de pointe. Ces mêmes puces que les États-Unis ne veulent pas que vous ayez. Mais c’est le cas. En fait, il est relativement facile de se les procurer dans des magasins d’électronique spécialisés dans des villes comme Shenzhen ou Hong Kong, parmi tant d’autres. Bien sûr, ils ne sont généralement pas exposés à la vue du public ; pour les saisir, il faut enquêter.

Cependant, la Chine fait face à deux problèmes : son prix et sa rareté. C’est le véritable effet des sanctions américaines, et il ne fait aucun doute que l’administration dirigée par Joe Biden le sait. Le prix actuel d’un GPU NVIDIA A100 sur le marché chinois est d’environ 20 000 €, soit environ le double de ce qu’il en coûte sur la chaîne officielle. Et ils ne sont pas abondants. La plupart des vendeurs peuvent obtenir quelques unités pour chaque client.

En tout cas, le fait qu’il soit coûteux pour un utilisateur ordinaire d’acheter un de ces GPU dans les magasins chinois n’implique pas nécessairement que le gouvernement chinois ait ces mêmes difficultés. En fait, selon toute vraisemblance, non. Les principales routes d’importation parallèles par lesquelles les puces de pointe de NVIDIA et d’autres entreprises arrivent en Chine proviennent de Singapour, d’Inde et de Taïwan, et il est raisonnable de supposer qu’une grande partie de ce matériel va directement à des entreprises contrôlées directement par le gouvernement chinois.

Quoi qu’il en soit, NVIDIA n’est pas intéressé à être exclu d’un marché aussi gigantesque que la Chine, il a donc imaginé un moyen de continuer à vendre son matériel aux entreprises de ce pays. respecter les sanctions approuvé par le gouvernement américain. Son plan est simplement de réduire suffisamment les capacités de ses GPU A100 et H100 pour répondre aux exigences stipulées par l’administration Joe Biden. Le résultat est les puces A800 et H800, qui ne sont rien de plus que des révisions simplifiées des GPU d’origine. NVIDIA gagne, et bien sûr la Chine passe à autre chose. Ralentissez, mais continuez à avancer.

Plus d’informations: Reuter

