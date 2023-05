Les Samsung Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 arriveront en juillet selon la dernière fuite

SAMSUNG Smartphone SAMSUNG GALAXY Z FLIP4 128Go noir

Marque SAMSUNG Modèle Z Flip4 Système d'exploitation Android 12 Année de commercialisation 2022 Surcouche Oui Résolution De L'écran 1080 x 2640 pixels Technologie de l'écran Dynamic AMOLED, 120Hz Taille écran en pouces 6,7" Taille écran en cm 17,01 cm Nom du processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) Type de processeur 3,19Ghz Octa-Core Mémoire (RAM) 8 Go Mémoire interne (ROM) 128 Go Extension de mémoire Non Compatibilité opérateurs Tout opérateur Réseau 5G Type de carte Sim Dual SIM (nano + e-sim) Compatibilité GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo WiFi Wifi 6E Bluetooth Bluetooth 5.2 NFC Oui Autonomie NC Capacité de la batterie (mAh) 3 700 Charge rapide 25W (non inclus) Charge induction Oui Caméra arrière (Mpixels) 12+12MP/4K Caméra frontale (Mpixels) 10MP Radio FM Non Connectiques USB-C Jack 3.5 mm Non Boitier Cadre Aluminium & Dos verre Résistance IPx8 Coloris Noir Descriptif complémentaire ° Il se plie et se déplieFinis les temps où la taille de votre smartphone dictait votre tenue. Tellement compact une fois plié, le Galaxy Z Flip4 vous suivra partout et se glissera dans vos sacs et poches les plus remplis.° Conçu pour résister à l'épreuve du temps …L’écran de 6,7 pouces offre une vue magnifique grâce au verre ultra fin4. Sa résistance supérieure le rend plus solide que jamais, puisqu’il peut se plier plus de 200 000 fois° Il n'a pas peur de se mouillerUne chute accidentelle dans l'eau ? Pas de panique, le Galaxy Z Flip4 dispose d'une certification IPx8.7 Cela le rend résistant aux éclaboussures et à une immersion dans 1.5 mètres d'eau pendant 30 minutes.° Que la lumière soitLa matrice photo principale du Galaxy Z Flip4 a été renforcée, avec des clichés éblouissants en condition de faible luminosité. Le capteur Grand Angle de 12MP vous permettra de mettre en lumière chaque détail dans l'obscurité, pour ainsi révéler chaque secret que la nuit a à vous offrir.° Votre monde d'un coup d'œilVos données numériques quotidiennes, directement sur l’écran extérieur. Contrôlez votre téléphone en appuyant et en balayant sur l’écran extérieur de 1,9 pouce Livré avec Cable USB Type C/C Dimensions produit H 16,52 cm x L 7,19 cm x P 0,69 cm Dimensions colis H 5 cm x L 8 cm x P 17 cm Poids 187g Poids brut 0,25 kg Catégorie mobile Neuf DAS Tête (W/kg) 1,15 DAS tronc (W/kg) 1,19 DAS Membres (W/kg) 2,75 DAS texte réglementaire Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. Indice de réparabilité 7.6 Code article 976996