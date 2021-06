Les Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 apparaissent dans toute leur splendeur dans une fuite : voilà à quoi ressemblera le prochain pliage selon Evan Blass

Samsung a présenté la famille Galaxy S21 il y a quelques mois, y voyant les joyaux de la couronne de la marque. Au moins au premier semestre 2021, car bien que nous ne sachions pas ce qui arrivera au Galaxy Note cette année, ce qu’il semble qu’il y aura sont nouveau Samsung Galaxy Z Fold 3 et Samsung Galaxy Z Flip 3, du moins à cause des fuites.

Et quelles fuites. Les derniers sont de Evan blasé, l’un des principaux exposants dans ce domaine pour faire avancer les données « étranges » et surtout pour les corriger, en particulier en ce qui concerne images officielles supposées tout comme ceux qu’il a montré cette fois. Nous y voyons en détail quels seraient les prochains appareils pliants Samsung, en pouvant voir à quel point ils ressemblent à leurs prédécesseurs, le Samsung Galaxy Z Fold 2 et le Samsung Galaxy Z Flip.

Répéter la formule (apparemment)

Des deux mobiles, nous avions déjà des données supposées divulguées, certaines assez intéressantes comme le fait que Le Samsung Galaxy Z Fold 3 serait le premier pliable avec une caméra sous-écran. C’est-à-dire une caméra cachée comme nous l’avons vu dans le ZTE Axon 20 5G, sans recourir à entailler ou à un trou dans l’écran.

Mais là-dessus, il semble que la fuite de Blass soit une cruche d’eau froide. Dans le supposé Z Fold 3, nous voyons que la caméra est placée dans ce qui serait le centre de l’une des moitiés de l’écran pliant ou interne, dépassant avec un trou et de manière apparemment clonique à celle du Z Fold 2.

La caméra frontale du Samsung Galaxy Z Fold 2.

Nous ne savons pas comment cela aurait été résolu dans le nouveau Flip, car bien que la fuite comprenne des images détaillées, de ce mobile il n’y en a qu’une et pas complètement ouvert. Mais par souci de cohérence il est possible de penser que la caméra frontale sera également insérée avec un trou dans l’écran et également centrée sur le bord supérieur.

Ce que nous voyons clairement, c’est que ce dernier opus de pliage placerait les deux variantes du pliage Samsung. C’est-à-dire le format de type clapet ou de type coque (le Flip) et l’hybride entre mobile et petit type tablette ou livre (le Fold).

Ce que cette filtration maintient par rapport aux précédentes, c’est que le Z Fold 3 serait compatible S Pen. Quelque chose qui a cessé d’être exclusif à la Note avec le S21 et qu’avec cela cette exclusivité serait encore un peu plus diluée.

À ce sujet, remarquez qu’il n’est pas apprécié qu’il y ait une fente qui l’intègre dans le mobile lui-même comme dans la note et que cela semble une approximation plus similaire à ce que nous avons vu dans le Samsung Galaxy S21 Ultra. Et aussi, vu que le texte « Fold Edition » apparaît sérigraphié, cela donne l’impression qu’il s’agirait d’un pointeur exclusif pour ce terminal, probablement avec des différences dans l’astuce.

Au niveau de la conception, nous voyons que dans le Fold 3 les coins seraient à tout moment à un angle, sans que le bord métallique montre l’encoche qui dans le Z Fold 2 a été dessinée à la hauteur des caméras. Bien sûr, ledit module de caméra arrière apparemment ce sera plus compact.

L’encoche sur la tranche du Samsung Galaxy Z Fold 2.

Quant au Galaxy Z Flip 3, comme nous l’avons mentionné, nous avons moins de super données car il n’y a qu’une seule image où l’appareil est vu. Il semble semi-fermé, montrant écran secondaire et ses caméras arrière, voyant deux lentilles.

Ce dont on n’a pas parlé, ce sont les spécifications, mais pour les précédents, nous espérons qu’ils se tiennent tous les deux dans la lignée des produits phares de la marque avec des processeurs haut de gamme et beaucoup de RAM, plus un stockage UFS 3.1 et une caméra principale avec un capteur haute résolution. Le leur serait également que le Z Fold 3 incluait un écran secondaire à l’extérieur, ce qui était également l’un des sauts qualitatifs du Fold 2 par rapport au Galaxy Fold d’origine.

Il faudra donc encore attendre pour voir si cela est vrai et pour savoir s’ils suivront ces lignes au niveau des spécifications. Peut-être saurons-nous bientôt quelque chose, puisque Samsung a prévu un événement pour ce MWC atypique (en fait, la marque fait partie des grands absents au niveau du face-à-face) convoqué pour le 28 juin prochain, avec lequel il pourrait y avoir des surprises liées bientôt.

Image | Evan blasé