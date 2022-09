Les Samsung Galaxy S22 reçoivent la mise à jour Android de septembre 2022

Samsung commence à déployer la mise à jour de septembre sur les Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra.

Samsung reste l’un des premiers fabricants à mettez à jour vos terminaux haut de gamme avec le dernier patch de sécurité Android.

Une bonne preuve en est qu’après avoir récemment lancé la mise à jour Android de septembre sur les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra dans plusieurs pays européens, le géant coréen a déjà commencé à publie cette mise à jour sur ses produits phares actuels, le Samsung Galaxy S22.

Si vous possédez l’un des Galaxy S22, vous pouvez désormais télécharger la mise à jour de septembre 2022

Comme le confirme le média spécialisé SamMobile, la société coréenne a commencé à déployer la mise à jour Android de septembre sur les Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra en Europe.

Cette mise à jour arrive sur les Galaxy S22 et Galaxy S22+ sur le continent européen avec version du micrologiciel S90xBXXS2AVHD et le Galaxy S22 Ultra avec le numéro de build S90xBXXS2AVHD.

Dans les deux cas, cette nouvelle version du logiciel inclut le correctif de sécurité de septembre 2022, d’une taille de 200 Mo et corrige un total de 24 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécuritéy compris celui qui permettait à un cybercriminel de passer des appels d’urgence à distance, corrige un certain nombre de bugs généraux et améliore la stabilité et les performances de ces appareils.

Le Samsung Galaxy S22 est arrivé sur le marché en février de cette année avec Android 12 et ils sont garantis quatre mises à jour du système d’exploitation, ce qui signifie qu’ils auront supporte jusqu’à Android 16et mises à jour de sécurité pendant 5 ans, jusqu’en 2027.

Si vous possédez l’un des terminaux de la famille Galaxy S22 et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle trouve dans le menu de Réglages de votre appareil. Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre téléphone avec le dernier correctif de sécurité Android.

