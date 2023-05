Les Samsung Galaxy S22 reçoivent également la mise à jour Android de mai 2023

Samsung Galaxy Tab A8 SM-X200N 32 Go 26,7 cm (10.5") Tigre 3 Go Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Gris

Un écran plus grand pour un monde plus vasteClassique et contemporaineVibrez avec des sons dynamiquesLaissez-vous impressionner par sa puissanceSuivez vos cours en vidéoFaites-en toujours plusPassez simplement d'un appareil à l'autre <b>Un écran plus grand pour un monde plus vaste</b><br/>L'écran de 10,5 pouces, avec ses bordures de seulement 10,2 mm, vous permet de profiter d'une expérience de visionnage immersive.<br/>Explorez, sans compromis.<br/>Qu'il s'agisse de regarder des films d'actions ou de suivre des tutoriels, la Galaxy Tab A8 vous invite à découvrir un monde plus vaste.<br/><br/><b>Classique et contemporaine</b><br/>Le design de la Galaxy Tab A8 apporte une touche de fraîcheur.<br/>Très fine, seulement 6,9mm d'épaisseur, et dotée d'un cadre métallique élégant, elle est caractéristique des tablettes Samsung.<br/>Elle est disponible en anthracite, argent et rose.<br/><br/><b>Vibrez avec des sons dynamiques</b><br/>Améliorez votre expérience de divertissement grâce aux quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos® qui révèlent chaque détail sonore avec une clarté et une profondeur exceptionnelles.<br/>Conçue pour offrir une immersion complète même en déplacement, la Galaxy Tab A8 propose une multitude de contenus, notamment des activités et jeux variés pour le plus grand plaisir des enfants.<br/><br/><b>Laissez-vous impressionner par sa puissance</b><br/>Dotée d'un processeur octa-core, la Galaxy Tab A8 est toujours prête à relever des défis.<br/>Elle possède également une mémoire vive de 3 ou 4 Go et une capacité de stockage interne de 32, 64 ou 128 Go.<br/>Vous pouvez ajouter une carte microSD allant jusqu'à 1 To pour stocker davantage de données3.<br/>Comptez sur une batterie de 7 040 mAh (typique)4 et une charge rapide de 15W.<br/><br/><b>Varié et accessible.<br/>Du contenu rien que pour vous</b><br/>Avec Samsung TV Plus, la Galaxy Tab A8 se transforme en télévision instantanée et gratuite, que vous pouvez emmener avec vous partout et tout le temps.<br/>Profitez de milliers d'heures d'informations, de sports, de films, d'une variété de contenus pour enfants, et plus encore.<br/>Il vous suffit de lancer l'application Samsung TV Plus et d'utiliser le guide pour voir ce qui est diffusé actuellement ou ce qui sera diffusé prochainement.<br/><br/><b>Explorez YouTube Premium</b><br/>Bénéficiez d'une expérience YouTube sans publicités, grâce à un abonnement de deux mois à YouTube Premium9 sans frais supplémentaires obtenu lors de l'achat de la Galaxy Tab A8.<br/>Vous pouvez également regarder des vidéos tout en utilisant d'autres applications ou lorsque l'écran est verrouillé.<br/><br/><b>Suivez vos cours en vidéo</b><br/>Grâce à la fonctionnalité denregistrement de lécran intégrée à votre Galaxy Tab A8, l'enregistrement d'un cours en ligne en direct est simple, fluide et toujours sans problème.<br/>Restez impliqué tout au long de la session en prenant des notes.<br/>Et voilà ! Votre leçon vidéo est prête à être visionnée quand vous le...