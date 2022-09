Les Samsung Galaxy S20 sont mis à jour vers Android 13 avec One UI 5 Beta

Samsung n’oublie pas ses anciens produits phares et met déjà à jour le Galaxy S20 vers la dernière version d’Android.

Bien qu’il ait plus de deux ans, Samsung n’oublie pas la famille Galaxy S20. À partir d’aujourd’hui, les propriétaires de l’un des trois modèles de cette famille peuvent déjà mise à jour vers Android 13 grâce au programme bêta One UI 5, que Samsung a officiellement ouvert, jusqu’à présent dans un seul pays.

Ainsi, les Galaxy S20 rejoignent d’autres modèles qui font déjà partie du programme bêta, comme les Galaxy S22, S21 et Galaxy A52.

One UI 5 arrive sur les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra

Tous les modèles de la famille font partie de la programme beta android 13 que Samsung a activé aujourd’hui, en commençant par Corée du sud. Comme cela s’est produit avec le reste des terminaux qui ont déjà ouvert le programme bêta One UI 5, on s’attend à ce que dans les semaines à venir étendre sa disponibilité à d’autres régionsy compris l’Europe et les États-Unis.

One UI 5.0 apporte un grand nombre de changements, à la fois esthétiques et fonctionnels. L’une des nouveautés les plus marquantes est la nouvel écran de verrouillage personnalisableinspiré de celui qu’Apple a inclus dans son iPhone avec iOS 16.

Fait intéressant, les Samsung Galaxy S20 ne font pas partie de la liste des téléphones Samsung qui seront mis à jour vers Android 13 en premier, et il est très probable que leurs propriétaires devront attendre jusqu’à ce que début 2023 afin que vous puissiez profiter de la version stable de One UI 5 sur vos téléphones. Par conséquent, rejoindre le programme peut être un bon moyen d’expérimenter les changements à l’avance.

Les 71 nouvelles qui atteindront votre mobile Samsung avec la mise à jour vers OneUI 5

Ceux qui souhaitent s’inscrire au programme bêta One UI 5 basé sur Android 13, n’ont qu’à télécharger l’application Samsung Members via Galaxy Store, et vérifiez si le programme compatible avec vos appareils est ouvert. Si c’est le cas, tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire et d’attendre que la mise à jour commence à se télécharger.

Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂