Les SAG Awards migrent vers Netflix, avec un arrêt par Youtube

La diffusion en continu de la télévision et des films devenant de plus en plus la norme, il n’est pas surprenant que les émissions honorant ces médiums suivent inévitablement. Selon un rapport d’IndieWire, le point de repère Cérémonie de remise des prix SAG a conclu un accord de collaboration avec Netflix. L’émission devrait passer de la télévision diffusée au streaming en ligne à partir de cette année.





Pour être plus précis, SAG diffusera d’abord en direct sa cérémonie de remise des prix 2023 sur la chaîne Youtube de Netflix en tant que transition préliminaire vers le géant du streaming. L’année prochaine, les prix 2024 feront leurs débuts officiels sur Netflix proprement dit. Alors que d’autres cérémonies de remise de prix comme les Golden Globes se sont tournées, bien que plus timidement, vers le support de streaming dans le but d’attirer davantage l’attrait du public qui a diminué ces dernières années, cette décision de SAG est certainement de loin la plus vantarde. Netflix vient tout juste de plonger dans l’avenue de la diffusion en direct de son portefeuille de services, tout en affinant la technologie nécessaire pour faire fonctionner efficacement cette plate-forme. Son premier test du service sera une émission spéciale sur la comédie Chris Rock diffusée le 4 mars.

Le directeur exécutif de SAG-AFTRA, Duncan-Crabtree Ireland, a publié cette déclaration en réponse au nouveau partenariat de l’organisation avec Netflix.

« Nous sommes ravis de nous lancer dans ce nouveau partenariat passionnant avec Netflix et nous sommes impatients d’élargir l’audience mondiale de notre émission… En tant que seul programme télévisé de récompenses honorant exclusivement les performances d’acteurs, dont le travail est admiré par des millions de fans, les SAG Awards sont une partie unique et précieuse de l’univers du divertissement.





Le streaming suffira-t-il pour que les remises de prix restent pertinentes ?

Avec la migration progressive des cérémonies de remise de prix comme SAG et les Golden Globes vers des plateformes de streaming en ligne, on peut se demander si une telle décision est suffisamment éloignée pour renforcer le nombre de téléspectateurs dont ces émissions ont désespérément besoin ces jours-ci. La popularité des remises de prix a pratiquement chuté ces dernières années pour une myriade de raisons. De la formule de plus en plus obsolète des émissions elles-mêmes qui deviennent tout simplement obsolètes, à la pandémie, qui a également pompé les pauses de ces rassemblements sociaux pendant deux ans, à une controverse ou une autre qui semble se produire méthodiquement lors de certaines présentations, il semblerait que les remises de prix soient légitimement dans la phase « s’adapter ou mourir » de leur vie maintenant.

Des sondages ont été réalisés pour prendre la température parmi les auditoires réels afin de comprendre pourquoi ils ne sont pas à l’écoute ces jours-ci. Les réponses varient à nouveau, allant de « l’ennui » avec la tradition au souhait que les célébrités laissent leur politique à la maison à une controverse, comme le récent boycott des Golden Globes contre la HFPA. Le tristement célèbre moment « Will Smith slap » aux Oscars 2022, normalement prestigieux, n’a certainement pas arrangé les choses non plus, et la réaction du public a été pour le moins polarisante. Quoi qu’il en soit, il sera intéressant de voir comment et si des organisations comme SAG peuvent résister à l’examen de plus en plus minutieux de leur public et continuer à diffuser des cérémonies de remise de prix ou si le « splendeur, les peluches et l’artifice » de telles émissions s’estomperont inévitablement un jour.

La 29e cérémonie annuelle des SAG Awards sera diffusée en direct sur la chaîne Youtube de Netflix le dimanche 26 février à 20 h 00 HNE/17 h 00 HNP.