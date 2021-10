Les sables du temps continuent de s’écouler sur le remake retardé de Prince of Persia

Le très attendu Prince of Persia: The Sands of Time Remake, qui devait initialement sortir en janvier 2021, a de nouveau été retardé. Vous vous souvenez peut-être que la version a été déplacée de sa fenêtre de publication susmentionnée en mars 2021, avant d’être repoussée à l’exercice suivant de l’organisation, ce qui signifie qu’elle devait sortir le 31 mars 2022 au plus tard.

Une mise à jour de l’équipe de développement de Prince of Persia: Sands of Time Remake : pic.twitter.com/z9sFaBwz9N– Prince de Perse (@princeofpersia) 28 octobre 2021

Désormais, un nouveau rapport financier de la société française confirme qu’elle déploiera quelque temps entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023. Dans le premier Twitter mise à jour depuis juin, un message signé par l’équipe de développement disait que « le développement de Prince of Persia: The Sands of Time Remake est toujours en cours » et que « nous sommes motivés et inspirés par vos retours ».

Il a poursuivi: « Nous vous tiendrons au courant de nos progrès à l’avenir et souhaitons tous vous remercier pour votre soutien indéfectible et votre patience. » De toute évidence, la réception de la révélation initiale n’était pas exactement positive, mais on a presque l’impression que la production est revenue à la planche à dessin ici. Ne vous attendez pas à y jouer pendant un certain temps.