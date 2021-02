Les Russes déposent des fleurs pour marquer le meurtre du chef de l’opposition

Des milliers de personnes ont afflué samedi sur un pont de Moscou surplombant le Kremlin pour déposer des fleurs et marquer le sixième anniversaire du meurtre de Boris Nemtsov, une figure de premier plan de l’opposition russe. Nemtsov, 55 ans, ancien vice-premier ministre, a été abattu alors qu’il marchait le long du pont Bolchoï Moskvoretsky tard dans la nuit le 27 février 2015. Parmi ceux qui ont assisté à la commémoration de samedi se trouvait Yulia Navalnaya, l’épouse du chef de l’opposition russe emprisonné Alexei Navalny. . La détention de Navalny en janvier à son retour à Moscou après cinq mois de convalescence en Allemagne suite à un empoisonnement par un agent neurotoxique a déclenché une vague de protestations dans tout le pays. Nemtsov était l’une des figures de l’opposition les plus énergiques et charismatiques de Russie, et sa mort a été un coup dur pour les opposants politiques du président Vladimir Poutine. Un officier des forces de sécurité du dirigeant tchétchène soutenu par le Kremlin a été condamné à 20 ans de prison pour avoir tiré les coups de feu qui ont tué Nemtsov. Quatre autres hommes ont été condamnés à 11 à 19 ans pour implication.

