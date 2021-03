Les rumeurs selon lesquelles Amber aurait été renvoyée d’Aquaman 2 «  inexactes  »

De nombreux cinéphiles l’ont appelé à être mis à la porte du Aquaman suite en conséquence, avec un pétition pour elle suppression qui a recueilli plus de 1,8 million de signatures.

Dans la description, la pétition formule une série d’allégations non fondées contre Heard, qui a demandé le divorce de Depp en 2016.

Depuis leur divorce, de multiples histoires et accusations d’abus ont fait surface, les deux parties formulant un certain nombre d’allégations contre l’autre.

Parler à Divertissement hebdomadaire en novembre de l’année dernière, a-t-elle déclaré: « Je suis très enthousiasmée par la quantité d’amour des fans et la quantité d’appréciation des fans qui Aquaman a acquis et qu’il a suscité tant d’enthousiasme pour Aquaman et Mera que cela signifie que nous reviendrons. Je suis tellement excité de filmer ça. «