Les rumeurs du film The Legend of Zelda arrêtées par le PDG d’Illumination

Désolé Link — Zelda n'est pas encore prête à être secourue sur grand écran. Suite à l'immense succès de Le film Super Mario Bros., il y a eu beaucoup de spéculations sur les adaptations de jeux vidéo qui pourraient être faites ensuite. L'un des titres les plus populaires que les fans veulent voir obtenir le traitement du long métrage est LA légende de Zelda, et il y avait eu des vagues récemment au milieu des rumeurs selon lesquelles Illumination et Nintendo avaient commencé à travailler sur un tel projet. Cependant, le PDG d'Illumination Chris Meledandri dit que ce n'est pas vrai, et que non Zelda des films sont actuellement en préparation.





« Je ne sais pas d’où cela vient », a déclaré Meledandri à TheWrap au Festival international d’animation d’Annecy. « Je veux dire que je peux comprendre comment les gens pourraient deviner toutes sortes de choses parce qu’évidemment, nous avons eu une excellente expérience de travail ensemble. Ma relation avec Nintendo inclut maintenant d’être membre de leur conseil d’administration, donc je comprends comment les gens peuvent supposer ces choses. Mais en termes de détails, c’était juste quelque chose pour lequel j’ai entendu beaucoup de rumeurs. C’est à peu près ce qui va se passer entre Nintendo et Illumination. »

Benjamin Renner, qui réalise le prochain film d’Illumination Migration, est également intervenu à ce moment-là, notant comment il voit « une rumeur chaque semaine ». Cette semaine, la rumeur se trouve être LA légende de Zelda, selon le cinéaste. Mais même s’il s’agit d’une fausse rumeur à ce stade, cela ne signifie pas que le film ne pourrait pas commencer la production à un moment donné dans le futur, même si cela ne s’est pas encore produit. Meledandri note qu’il siège maintenant au conseil d’administration de Nintendo avec l’intention d’explorer davantage la relation entre la société de jeux vidéo et Illumination. Il y a de fortes chances que nous en voyions d’autres à venir, mais est-ce que le Zelda film arrivera bientôt, ou se concentreront-ils plutôt sur des suites ou des retombées de Le film Super Mario Bros.?





Il y a toujours le dessin animé

Dans tous les cas, les fans peuvent toujours revenir à la précédente adaptation de LA légende de Zelda qui a été fait pour le petit écran. Il y avait une émission de dessins animés dans les années 1980 composée de 13 épisodes suivant un lien animé dans le monde d’Hyrule. La série a été réalisée aux côtés Le Super Show de Super Mario Bros.l’adaptation originale de Super Mario Bros. que les fans apprécient encore aujourd’hui. La représentation de Link est dépeinte comme quelqu’un qui est une sorte de dope, mais le dessin animé est néanmoins très divertissant. Il peut actuellement être trouvé en streaming gratuitement sur Tubi pour tous ceux qui souhaitent revoir cette émission.

Pendant ce temps, le La légende de Zelda La série de jeux vidéo est toujours en cours et reste toujours aussi populaire auprès des joueurs et des fans de Nintendo. La franchise a récemment publié son nouveau titre de jeu vidéo, The Legend of Zelda : Tears for the Kingdom, sur la Nintendo Switch. De ce jeu remontant à l’épisode original sur la NES, il y a plus qu’assez de matériel source à partir duquel puiser si une nouvelle adaptation de la série venait à voir le jour.