Les rumeurs de Sonic Colors sur Nintendo Switch continuent

Nous n’avons pas entendu parler des jeux Blue Hedgehog de SEGA depuis longtemps. Mais certaines rumeurs font état de Sonic Colors sur Nintendo Switch.

L’anniversaire de Sonic n’est pas quelque chose à célébrer avec style, vraiment. Le film est sorti un peu avant le début, et les jeux semblent encore en retard. Cependant, il y a quelque chose qui grouille sur les réseaux depuis quelques jours et c’est une remasterisation. Plus précisément, ils parlent de l’arrivée de Couleurs Sonic sur Nintendo Switch.

Le jeu, qui était une exclusivité Nintendo Wii, était l’un des trois titres que SEGA a signés avec Nintendo pour apporter un contenu unique à sa console. Oui, c’était il y a longtemps (en 2010) et au sujet de savoir si cela vous a plu ou non, nous ferions mieux d’en discuter plus tard. Mais les ragots dont nous discutons proviennent de deux sources différentes.

Le premier est un doublage supposé du jeu vers d’autres langues une entreprise allemande prétend avoir fait. N’oubliez pas que Sonic Colors n’est pas arrivé en espagnol, par exemple, ni en allemand. Par conséquent, y travailler à nouveau serait une nouvelle « révélatrice ».

Le deuxième, et le plus récent, est l’apparition du titre dans une boutique en ligne. Il s’agit du web Sogamely et dedans apparaît un jeu appelé Sonic Colors Ultimate. Ce jeu arriverait sur Nintendo Switch et le jeu n’est pas accessible depuis le moteur de recherche, mais directement depuis la page que nous vous avons laissée dans le lien.

Avec tout cela, il est clair que l’on peut déjà se faire une idée de la destination des tirs. Il est possible que SEGA ait l’intention de lancer certains de ses titres sur les consoles actuelles (même au-delà de celles de Nintendo) et de profiter de l’attraction. Cela comblerait le vide un peu après la catastrophe de Sonic Forces. Quelle est votre théorie, coupable?