Les rumeurs de retard d’Horizon Forbidden West font le tour, mais ce n’est que spéculation

Les vendredis sont toujours assez lents en ce qui concerne les nouvelles, et donc de nombreux sites Web (tout comme Push Square !) finissent par s’accrocher aux potins les plus douteux. Pour être juste, cette dernière « rumeur » n’est pas si ridicule, mais elle prend de l’ampleur à mesure que de plus en plus de sites fonctionnent avec. En tant que tel, nous voulions simplement offrir notre propre point de vue sur la question.

Ainsi, comme vous l’avez peut-être déjà remarqué, il y a beaucoup de discussions en cours concernant la date de sortie d’Horizon Forbidden West. Tout découle des propos de Jeff Grubb, qui, s’exprimant lors de son émission Giant Bomb (tel que rapporté par VGC), a déclaré que Sony pourrait chercher à retarder le jeu en monde ouvert en 2022 – selon une source anonyme.

Le fait est qu’un retard ne serait guère une énorme surprise. Après que Forbidden West ait été présenté dans une émission State of Play dédiée, le patron de PlayStation Studios, Hermen Hulst, n’a pas pu confirmer si le titre atteindrait sa fenêtre de lancement cible 2021. Selon Hulst – parlant en juin – le développement était toujours sur la bonne voie, mais encore une fois, il n’était pas « certain » de la chute du produit fini avant la fin de l’année.

Bien sûr, Sony veut Interdit à West de frapper pendant les vacances – ce serait un titre de tente pour la PlayStation 5 environ un an après le lancement de la console. Cependant, le géant japonais a toujours été contre la sortie de ses jeux avant qu’ils ne soient prêts. Il ne fait aucun doute que si c’est nécessaire, Sony retardera le jeu, comme cela a déjà été fait à de nombreuses reprises avec d’autres projets.

Il convient également de noter que Grubb ne dit pas qu’un retard est cloué – c’est beaucoup de spéculation de sa part, basée sur des choses qu’il a entendues. « Je n’en suis pas sûr, je pense que c’est encore indécis, mais je pense que ça penche vers Horizon Forbidden West en 2022 », explique-t-il.

Et c’est à peu près tout, vraiment. Rien n’a vraiment changé sur le front d’Horizon Forbidden West – malgré ce que les gros titres pourraient suggérer. Comme toujours, nous devrons simplement attendre le mot officiel de Sony.

Pensez-vous que Forbidden West s’en sortira cette année, ou Sony le retiendra-t-il ? Dessinez votre arc dans la section commentaires ci-dessous.