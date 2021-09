Les rumeurs de remasterisation de la trilogie GTA obtiennent une classification par âge en Corée

Suite aux fortes spéculations et rapports du mois dernier, la collection remasterisée de titres PlayStation 2 Grand Theft Auto a maintenant reçu une classification par âge en Corée. La liste appelle le bundle Grand Theft Auto : la trilogie – L’édition définitive, et devrait regrouper des versions remasterisées de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City, et Grand Theft Auto : San Andreas pour PS5 et PS4.

Grant Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition a été évalué en Coréehttps://t.co/XL9AAhOC0E pic.twitter.com/af4rk2EfoP– Nibel (@Nibellion) 30 septembre 2021

Le rapport original indiquait que les remasters utiliseraient Unreal Engine et un « mélange de graphismes nouveaux et anciens », et bien que Rockstar essaie de rester aussi fidèle que possible aux titres originaux, ces versions mises à jour seront censées arborer une nouvelle interface utilisateur. Il a été initialement affirmé que les remasters de GTA sortiraient cette année, mais une autre source a déclaré qu’ils sortiraient plutôt au début de 2022. Avec cette classe d’âge désormais publique, il semble qu’une annonce officielle soit au moins proche.

