Les rumeurs de Firefly Disney + Reboot font pleurer les fans de la série originale

Grondements d’un Luciole reboot in the works chez Disney + ont récemment travaillé leur chemin à travers le moulin à rumeurs, et de nombreux fans de la série originale sont clairement mécontents de cette possibilité. Créé par Joss Whedon, Luciole était peut-être en avance sur son temps quand il a été créé sur Fox en 2002. Il a été annulé de manière controversée après une seule saison, mais non sans remporter un Emmy et développer un grand culte.

Cette semaine, le site Web Giant Freakin Robot a publié un rapport non confirmé selon lequel un Luciole le redémarrage était en cours de développement chez Disney +. C’est théoriquement possible, car Disney a acquis les droits de la série avec son acquisition de Fox en 2019. Selon le point de vente, une source anonyme de Disney affirme que la société envisage de réinventer la série avec une version plus familiale, un changement de ton par rapport à l’original Luciole séries.

Bien que les rumeurs n’aient pas été confirmées, le mot du redémarrage s’est répandu sur les médias sociaux, suscitant une variété d’opinions mitigées de Luciole Ventilateurs.

« Ne soyez pas trop excité. Tout ça sonne mal. La seule façon dont cela pourrait sonner pire serait s’ils annonçaient qu’ils coulaient les parties en utilisant uniquement les acteurs de la saison 1980-81 de #SNL. »

« Aucun fan de Firefly ne veut un redémarrage boiteux de PG. Nous voulons une deuxième saison avec la distribution originale et la réalisation de Whedon », déclare un autre tweet franc.

Un autre fan théorise: « Cela ne va pas bien se terminer, n’est-ce pas? »

« J’adore Firefly, mais je doute fortement qu’un redémarrage puisse capturer la magie de la série », lit-on dans un autre tweet. « Le temps et l’argent seraient mieux dépensés pour créer quelque chose de nouveau ou créer une émission basée sur l’un des nombreux romans de science-fiction familiaux étonnants. »

Et un autre fan indique clairement qu’il est catégoriquement contre l’idée d’un Luciole redémarrer en écrivant, « Luciole a travaillé en 2004 parce que c’était la foudre dans une bouteille en ce qui concerne l’écriture, le casting et les fans. Nathan Fillion EST Mal Reynolds, personne ne peut le remplacer. Un redémarrage serait une enveloppe sans âme de ce que l’original a réalisé. «

Toujours pas chaque fan est complètement opposé à l’idée d’un Luciole redémarrer, avec une personne tweetant, « Opinion impopulaire pour un PG Luciole reboot: cela pourrait être tout aussi bien sinon mieux. Le charme du spectacle résidait dans les aventures familiales retrouvées. Abandonner le pseudo-féminisme superficiel, la honte des salopes, le manque de diversité et les vibrations néo-confédérées signifie plus que d’être gore à l’écran. «

L’original Luciole avec Nathan Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk, Morena Baccarin, Adam Baldwin, Jewel Staite, Sean Maher, Summer Glau et feu Ron Glass. En janvier, il a été rapporté que Fox était prêt à revoir la série, mais rien de plus ne viendrait des nouvelles. En repensant à la série en juin, Fillion a déclaré qu’il serait heureux de voir la série redémarrer avec une suite suite à un nouveau casting, bien qu’il ait également déclaré qu’il serait prêt à reprendre son rôle pour des apparitions spéciales.

À ce stade, il vaut probablement mieux ne pas investir trop d’émotion dans le Luciole redémarrer les rumeurs sans aucune sorte de confirmation officielle de Disney. Le rapport original provient de Giant Freakin Robot.

