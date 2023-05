Les rumeurs de Deadpool 3 suggèrent que les méchants MCU et Fox X-Men convergeront vers les héros de Ryan Reynolds et Hugh Jackman

Dead Pool 3 va potentiellement être l’un des plus grands films Marvel en termes de rapprochement des anciens films Fox X-Men du 20e siècle et du nouveau monde MCU via Deadpool de Ryan Reynolds. Naturellement, étant lui-même un personnage de X-Men, il y a eu de nombreux liens entre Deadpool et les X-Men au fil des décennies sous forme de bande dessinée et certains d’entre eux ont été vus dans les précédents films de Deadpool à travers des personnages comme Colossus, Juggernaut et plus. Dead Pool 3 est maintenant sur le point de se rassembler plus que jamais auparavant, avec de nouvelles rumeurs suggérant que de nombreuses anciennes stars des X-Men reviennent avec deux méchants très importants.





Bien sûr, pour l’instant tout ce dont nous entendons parler Dead Pool 3 doit être considéré comme rien de plus que des rumeurs, mais cela ne signifie pas que les fans ne fondent pas déjà leurs espoirs sur la véracité de bon nombre de ces spéculations. Alors que ce genre de chose a conduit à beaucoup de déception avec des films comme Doctor Strange dans le multivers de la folieles dernières rumeurs autour de l’arrivée de Merc with a Mouth dans le MCU ont suscité des théories de fans plus folles qu’il nous faudra encore attendre longtemps pour confirmer ou démystifier.

Les nouvelles rumeurs ont été partagées à plusieurs reprises en ligne depuis un tweet de CanWeGetSomeToast a suggéré que Wolverine de Hugh Jackman sera rejoint dans le film par ses anciennes co-stars Halle Berry, Famke Jensen et James Marsden reprenant leurs personnages X-Men de Storm, Jean Grey et Cyclope respectivement. Cela a également été suivi d’une autre rumeur selon laquelle un grand méchant des anciens films Fox X-Men et un méchant du MCU apparaîtront également dans le film, cimentant davantage le pont entre les anciens et les nouveaux projets Marvel.





Les rumeurs de Deadpool 3 créent-elles simplement une déception pour les fans?

Divertissement Marvel

S’il y a une chose qui est devenue claire au cours des dernières années, les rumeurs sur les films et les émissions de télévision Marvel sont très aléatoires dans leur exactitude. Partant du principe que faire de nombreux sauts conduira toujours à certains de coller à l’atterrissage, il y a déjà eu des dizaines de théories et de rumeurs sur qui pourrait ou non apparaître dans le nouveau film Deadpool et par probabilité seule, certaines d’entre elles pourraient bien Sois sincère. Cependant, ceux qui s’attendent à ce que chaque rumeur soit vraie se préparent vraiment au même genre de déception qui a tourmenté la phase 4 du MCU.

Au cours des dernières années, les fans ont construit l’arrivée de Mephisto dans de nombreux projets Marvel, pour ne pas voir apparaître le démon MCU. De même, le multivers n’a pas encore livré le nombre de croisements et de camées qui, selon les rumeurs, arriveraient depuis la première saison de Loki. Jusqu’à présent, seulement Spider-Man : Pas de retour à la maison a vraiment répondu aux attentes des fans, tandis que Doctor Strange dans le multivers de la folie joué avec des variantes des mêmes personnages mais n’a pas ouvert le multivers comme prévu.

Bien sûr, une grande partie de tout cela changera au moment où le MCU arrivera à Guerres secrètes, mais c’est encore dans quelques années. En attendant, il est probablement préférable de tenir toutes les rumeurs à distance jusqu’à ce qu’elles soient confirmées d’une manière ou d’une autre.