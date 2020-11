Les rumeurs de Constantine 2 continuent de monter grâce à la star originale Peter Stormare

Suite à son annonce vendredi qu’une suite de Constantine est maintenant en préparation, l’acteur Peter Stormare alimente les flammes pour son retour en tant que Lucifer. Partageant une critique élogieuse de sa performance dès le premier Constantine, Stormare a répondu en disant « Je suis ravi et honoré au-dessus et au-delà. » Maintenant, alors que l’acteur n’a plus parlé d’une suite en particulier, son message pourrait bien exprimer à quel point il est « ravi » et « honoré » de revenir …

Quoi qu’il en soit, Stormare a clairement le diable en tête et regarde peut-être en arrière pour revêtir à nouveau un costume blanc en tant que dirigeant de la pègre pour son retour dans Constantin 2. L’acteur a surpris les fans à la fin de la semaine dernière, en annonçant qu’un suivi de l’adaptation de la bande dessinée de 2005 est maintenant en préparation. S’adressant aux médias sociaux, Stormare a simplement déclaré « Sequel In The Works », avec une image de lui-même en tant qu’archange déchu.

Constantine met en vedette Keanu Reeves comme un homme ordinaire avec un don extraordinaire qui doit sauver la planète du mal. Inconnu de la plupart des gens, le monde est rempli d’esprits bons et mauvais qui marchent parmi nous sous une forme humaine. L’un des rares à pouvoir voir ces esprits est John Constantine, mais la responsabilité de sa vision dépasse ce qu’il peut supporter et, à l’adolescence, il tente de se suicider. Sauvé de la mort, Constantin doit maintenant expier ses actions en agissant en tant que gardien à mi-chemin entre le paradis et l’enfer et en devenant un détective de l’occulte et du paranormal. Basé sur la bande dessinée Hellblazer de DC et le personnage John Constantine, les fans demandent une suite depuis un certain temps et l’obtiennent enfin.

Peter Stormare étoiles dans Constantine comme Lucifer, qui apparaît lors de la finale pour recueillir l’âme des personnages du titre. Vêtu d’un costume blanc impeccable et laissant des empreintes de boue noire derrière lui, Stormare parvient à être à la fois excentrique et terrifiant, sa performance émergeant non seulement comme l’un des points forts du film, mais se démarquant comme l’une des meilleures représentations du cinéma. du diable.

Malgré les rumeurs en cours, et maintenant l’annonce de Stormare, il n’y a eu aucune confirmation officielle de DC ou de Warner Bros. pour le moment. La nouvelle d’une suite à Constantine est une énorme surprise pour plusieurs raisons, mais surtout quand il suit l’annonce plus tôt cette année que le réalisateur JJ Abrams apportera une action en direct Justice League Dark série, qui comprend John Constantine, Deadman, Madame Xanadu, Shade, the Changing Man et Zatanna parmi ses membres fondateurs, à la vie sur HBO Max.

Justice League Dark suivra une autre branche du Ligue de justice qui est dédié à faire face aux menaces mystiques et surnaturelles, avec plusieurs retombées fortement rumeurs à suivre, dont l’une est une Constantine séries. Bien sûr, il est tout à fait possible que le studio en ait plus d’un Constantine projet sur les cartes, ils font avec Homme chauve-souris après tout, mais cela a encore conduit certains fans à se demander si Stormare se trompe malheureusement en ce qui concerne Constantin 2. Cela nous vient du compte Instagram officiel de Peter Stormare.

Sujets: Constantine