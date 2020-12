Les rumeurs de casting de Spider-Man 3 font-elles allusion à la guerre secrète de Marvel?

Le nouveau Spider-Man 3 les castings taquinent les guerres secrètes de Marvel? Tom Holland est de retour, avec Zendaya, Jacob Batalon et Tony Revelori. Cependant, il se passe des choses importantes dans les coulisses en ce moment. Il a été confirmé qu’Alfred Molina sera de retour alors que le docteur Octopus et Jamie Foxx ont confirmé, puis supprimé, qu’il retournait dans le monde de Spider-Man en tant qu’électro. Maintenant, il y a d’énormes rumeurs suggérant que Tobey Maguire, Andrew Garfield, Charlie Cox et d’autres rejoignent le casting.

Tobey Maguire et Andrew Garfield ont dépeint Peter Parker dans le Homme araignée films menant au partenariat entre Sony et Marvel Studios. En ce moment, il ressemble à Spider-Man 3 va avoir beaucoup de versions différentes de Spidey, ce qui pourrait être énorme pour les deux studios à l’avenir. Sony aurait été à la ligne pour une action en direct Spider-Verse, alors qu’il semble que Marvel Studios pourrait se pencher vers Secret Wars. De plus, il ressemble à Docteur Strange dans le multivers de la folie pourrait également planter les graines pour cette direction.

Les bandes dessinées Marvel Guerres secrètes trouve des héros de plusieurs univers différents unissant leurs forces pour une bataille majeure. Si ce scénario finit sur grand écran, il deviendra facilement nain Guerre d’infini et Avengers: Fin de partie. Cependant, avant que cela ne puisse même commencer, les fans devront être initiés à l’idée du multivers, ainsi qu’aux différentes versions des héros qui existent dans ces différents univers. Marvel Studios semble aller dans cette direction pour créer quelque chose sans précédent, tandis que Sony obtient sa propre version avec une possible action en direct Spider-Verse film.

Les frères Russo ont déjà déclaré qu’ils seraient intéressés à retourner dans l’univers cinématographique Marvel pour faire un Guerres secrètes film. Joe Russo a admis être obsédé par «l’ampleur de la réunion de tous les héros» au cours de l’été. Il continue: «J’aime aussi l’idée que les méchants doivent faire équipe avec des héros. [Anthony] et j’aime les relations compliquées entre les héros et les méchants, nous aimons les méchants qui croient qu’ils sont des héros dans leurs propres histoires, donc tout est en quelque sorte intégré dans cette notion de Guerres secrètes. Pour exécuter quelque chose à l’échelle de Guerre d’infini était directement lié au rêve de Guerres secrètes, qui est encore plus grande. « Les fans de Marvel espéraient également que le MCU entrerait dans le territoire de Secret Wars.

Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a taquiné quelque chose de grand et de différent avec les phases 4 et 5, qui enthousiasment les fans pour l’avenir. Malheureusement, les projets MCU ont été largement retardés en raison de la crise de santé publique. Pour l’instant, les fans devront attendre et voir ce que Sony et Marvel Studios sont sur le point de réaliser Spider-Man 3. Vous pouvez vous rendre sur le site officiel de Marvel pour étudier les guerres secrètes.

