Les rumeurs de Battlefield 6 suggèrent que le jeu arrive en 2021 et se déroulera dans l’ère moderne

Deux ans depuis la sortie rocheuse de Champ de bataille 5 et il semble que DICE et EA vont emprunter une voie plus traditionnelle avec le prochain Battlefield 6. Si les fenêtres de publication précédentes sont quelque chose à passer, 2021 correspond au calendrier semestriel, alors attendez-vous à ce que le jeu soit publié dans la dernière partie de cette année.

Grâce à des informations fournies par Tom Henderson, un initié de l’industrie, le jeu sera probablement disponible pour un jeu cross-gen entre les consoles de génération actuelle et de nouvelle génération. Il se déroulera également à l’ère moderne après une courte série de jeux historiques et pourrait comporter des serveurs multijoueurs pour 128 joueurs.

Que vous soyez intéressé ou non par le prochain jeu Battlefield, il est important de se rappeler que ce ne sont que des rumeurs et que rien n’est gravé dans le marbre jusqu’à ce que DICE publie des informations concrètes sur son prochain match.

(Rumeur) Battlefield 6 sera « fortement influencé par Battlefield 3 »; également disponible sur PS4 et Xbox One ✅ Grandes cartes, jusqu’à 128 joueurs

✅ Seuls les modes de lecture 32vs32 pour Xbox One et PS4

✅ 2 studios travaillant sur la dernière génération et la génération actuelle

✅ BR en développementhttps: //t.co/JzaNmgzvje pic.twitter.com/hSZRg392Sd – Paresseux oisif 🙅🏻‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@ IdleSloth84) 18 janvier 2021

Comment un studio comme DICE suit-il le lancement infructueux de Battlefield V? Il semble qu’ils voudront peut-être ramener la série à ses racines.

Il ne fait aucun doute que le studio doit se concentrer sur ce qui fait de Battlefield un jeu Battlefield et essayer de ne pas s’enliser dans des extras (bien qu’un Battle Royale puisse être en développement, peu importe.)

S’il existe un Battle Royale, il doit être développé séparément du titre principal ou être fourni gratuitement. Warzone est un exemple de la façon dont un Battle Royale devrait être exploité, avec un contenu fréquent et des microtransactions qui n’ont pas d’impact sur les principes fondamentaux du gameplay.

Les rumeurs suggèrent que Battlefield 6 sera un redémarrage en douceur de la franchise, simplement intitulé « Battlefield » et revenant aux premiers jours du succès de Battlefield 3 ou 4. C’est une bonne nouvelle pour tous les fans de Battlefield, mais en général, j’ai hâte de jouer à n’importe quel jeu Battlefield plus tard cette année.

Certaines préoccupations ont été soulevées en raison de la rumeur selon laquelle Battlefield 6 sera développé pour les consoles de dernière génération et de nouvelle génération. Après les malheurs de Cyberpunk 2077 et sa terrible optimisation pour le matériel de 7 ans, DICE pourrait également avoir du mal à chevaucher la frontière.

Surtout, si les rumeurs se confirment plus tard cette année, avec des serveurs à 128 joueurs. C’est une étape logique dans la progression de Battlefield et juste le genre d’argument de vente clé qui attirera les gens vers le jeu. Les champs de bataille immenses et vastes sont la manière de Battlefield.

Cependant, c’est EA. Ils sont bien connus pour vouloir autant d’argent que possible physiquement de tout produit qu’ils sortent, il y a donc de fortes chances que le jeu soit développé avec les anciennes consoles à l’esprit.