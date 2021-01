Les rumeurs de Batman de Robert Pattinson: des problèmes avec le réalisateur?

Le nouveau film DC est en cours de tournage Le Batman Avec Robert Pattinson en tant que super-héros légendaires de DC. Plus récemment, la production était due à la Crise Corona reculé de quelques mois, et aussi parce que le personnage principal lui-même a été infecté par le virus et a dû être mis en quarantaine pendant des semaines.

Mais maintenant, de nouveaux problèmes apparaissent sur le plateau de tournage: Il y a des rumeurs assez lourdes qui circulent en ce moment Réalisateur Matt Reeves Cela signifie probablement un peu trop bien avec son acteur principal et lui pendant le travail du film pour vous conduire au bord de l’épuisement physique et mental. On parle d’un acteur Batman complètement épuisé, tandis que le réalisateur comme « Contrôle freak« Est appelé, que Robert Pattinson répète une scène jusqu’à ce que celui-ci et tout l’équipage »complètement épuisé » et près de s’effondrer être.

La presse tabloïd a eu la rumeur et les critiques plutôt sévères du réalisateur Soleil mis en circulation, qui fait référence à des sources internes non précisées. Pour des raisons compréhensibles, de telles rumeurs doivent toujours être considérées avec une bonne dose de suspicion. Parce qu’il est difficile de déterminer si ces affirmations sont véridiques.

Plus de films de Batman – sans Robert Pattinson – prévus?

Pendant ce temps, dans une récente interview avec le New York Times, le patron responsable de DC Films au studio de cinéma Warner Bros. Pictures, Walter Hamada, envoie des messages ambigus sur le L’avenir de Robert Pattinson en tant que Batman:

« Par exemple, Warner Bros. sortira bientôt deux sagas de films différentes avec Batman – jouées par deux acteurs différents – fonctionnant en même temps. », explique Walter Hamada, le patron de DC Films.

D’une part, il y a bien sûr le film « The Batman » comme une sorte de « Détective noir«Fabriqué par le super-héros populaire combattant un certain nombre de Les méchants de Gotham City actes. L’histoire se concentre également sur sa trame de fond, y compris la résolution d’un meurtre brutal à Gotham City.

En même temps, Hamada aimerait – similaire à cela Film Joker et le DCEU – racontez plus d’histoires de Batman avec une nouvelle distribution. Selon sa propre déclaration dans l’interview, un autre film de Batman avec un casting bien connu est prévu. Alors devrait Michael Keaton Revenez à son rôle légendaire des films Batman de Tim Burton et jouez un rôle important dans le DCEU.

De plus, devrait Keaton avec Bruce Wayne dans le nouveau film Flash – contrairement à d’autres rumeurs selon lesquelles Ben Affleck en dehors Batman vs. Superman et Ligue de justice glissera à nouveau dans le costume de Batman pour le film Flash.

Le Batman sort en salles en 2022

Nous devrons être patients jusqu’à ce que les prochains films de DC sur le célèbre super-héros et Dark Knight soient clairs. Tout d’abord, « The Batman » ne sortira probablement qu’en Printemps 2022 dans les cinémas. Il y a déjà un premier trailer.

