Les RTX 3070 et 3080 de NVIDIA sont proposés pour faire transpirer la PS5 et la Xbox Series X

NVIDIA RTX 3080 Crédit: NVIDIA

Tout comme avec les consoles, la puissance ne signifie rien si elle n’est pas adaptée au prix. Je peux vous montrer la machine de jeu la plus puissante au monde, mais peu importe si elle coûte 5000 €. De même, je peux vous montrer une machine assez cassée qui peut à peine exécuter des jeux haut de gamme, mais vous pourriez commencer à écouter si je vous dis que c’est 100 €. Hier, NVIDIA a dévoilé sa nouvelle gamme RTX 3000: les 3070, 3080 et 3090. Le 3090 est un monstre, mais il commence à entrer dans cette dernière catégorie. Les 3070 et 3080, cependant, sont parmi les cartes les plus chères depuis des années, et elles sont censées faire pression sur la Xbox Series X de Microsoft et la PS5 de Sony.

La vraie vedette ici est la 3070 à 499 €, une carte conçue pour dépasser les 2080 ti, qui frotte comme moi achetée aussi récemment que l’année dernière. La 3080 n’est pas non plus une blague, une carte plus puissante susceptible de battre à la fois mon 2080 ti, la Xbox Series X et la PS5. Celui-ci coûte 699 €, ce qui est encore assez bon marché, historiquement parlant. Je ne suis pas un expert technique sur ces choses, mais voici quelques sources pour un examen plus approfondi de ce dont ces choses sont capables.

Juste pour clarifier, il est clair qu’à un niveau de base, un PC de jeu va toujours coûter plus cher qu’une console. Le RTX 3070 ne coûte peut-être que 499 €, après tout, mais vous avez besoin d’autres éléments dans cette boîte pour créer un PC. Vous avez également besoin de la boîte. Mais cela est compensé par le fait qu’un PC est un appareil beaucoup plus polyvalent qu’une console, une fonctionnalité qui devient encore plus importante à une époque où le travail à distance semble sur le point de poursuivre son expansion rapide même après le COVID.

Et même si un PC est évidemment un appareil capable lorsqu’il s’agit d’applications plus larges, il est encore plus polyvalent lorsque vous ignorez toute la productivité et d’autres choses et que vous vous concentrez uniquement sur les jeux. Un PC vous offre non seulement toutes les exclusivités Microsoft, mais également un nombre croissant de jeux Sony et de genres entiers qui ne sont nulle part sur console. Il vous offre toute une bibliothèque de jeux gratuits sur Epic, des jeux plus petits qui ne parviennent jamais à la console, aux mods, etc. Il jouera à des jeux sortis dans les années 90, voire 80. Vous pourriez jouer à ce jeu, créé à l’origine en 1962. Ne pensez pas que vous aurez besoin du 3080 pour celui-là, bien sûr.

Rien de tout cela n’a tellement d’importance si vous devez dépenser 1200 € sur une seule carte graphique pour égaler les performances de la série X ou de la PS5. Mais lorsque ce prix baisse jusqu’à 499 €, les choses deviennent beaucoup plus intéressantes.

Tout cela est encore principalement théorique jusqu’à ce que nous connaissions le prix de la PS5 et de la Xbox Series X, mais des suppositions éclairées les placent quelque part dans la fourchette de 499 €. Je suis profondément intéressé de voir comment ce push and pull de plusieurs décennies entre les consoles et le PC se poursuit dans une nouvelle génération. Il convient de noter qu’il existe ici des dynamiques intéressantes du point de vue de la guerre des consoles: Sony est isolé de cette menace par son fort développement exclusif, et Microsoft est isolé en étant également en mesure d’offrir Game Pass et Windows aux clients PC.

