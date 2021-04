Les rongeurs, les insectes et les chats sont des intrus «  exotiques  », coûtent 26,8 milliards de dollars par an à l’économie

01 avr.2021 11:23:21 IST

Les moustiques porteurs de maladies, les rongeurs ravageurs des cultures, les insectes forestiers et même le chat domestique sont tous des intrus «exotiques» dont le coût pour l’humanité et l’environnement est vaste et croissant, selon une vaste étude publiée mercredi. Les chercheurs français estiment que les espèces envahissantes ont coûté près de 1,3 billion de dollars à l’économie mondiale depuis 1970, soit une moyenne de 26,8 milliards de dollars par an. Et ils préviennent qu’il s’agit probablement d’une sous-estimation. Dans une étude publiée dans la revue La nature, les scientifiques ont dressé l’éventail vertigineux des effets nocifs des espèces transportées entre les habitats, qu’il s’agisse de plantes, d’insectes, de reptiles, d’oiseaux, de poissons, de mollusques, de micro-organismes ou de mammifères.

Au-delà de «l’ampleur phénoménale» de ces coûts, il y a aussi signe d’une tendance à la hausse constante depuis 1970, a déclaré l’auteur principal Christophe Diagne, du laboratoire d’écologie, de systématique et d’évolution de l’université Paris-Saclay.

La majeure partie du prix est associée aux dommages causés aux écosystèmes, aux cultures ou à la pêche, bien que des mesures de lutte antiparasitaire aient également été incluses dans la recherche, une analyse de centaines d’études faisant partie d’une nouvelle base de données sur les espèces envahissantes.

Un tour d’horizon préliminaire des dix principaux ravageurs envahissants comprend les rats herbivores et la spongieuse asiatique, qui attaque les arbres dans tout l’hémisphère nord.

Il comprenait également le moustique tigre, originaire d’Asie du Sud-Est, qui est devenu l’une des pires espèces envahissantes au monde, porteur de maladies comme le chikungunya, la dengue et le zika.

Les coûts annuels moyens triplent chaque décennie, selon les chercheurs, en partie à cause d’une augmentation des études scientifiques sur ce sujet.

Mais il y a aussi des preuves d’une « augmentation exponentielle des espèces introduites, en raison de la croissance du commerce international », a déclaré Franck Courchamp, directeur du même laboratoire Paris-Saclay.

«Nous importons de nombreuses espèces, volontairement ou involontairement», a-t-il déclaré.

Moulage dans

C’est un problème avec une longue histoire, lié au commerce humain, aux voyages et au colonialisme.

En Australie, des populations sauvages de lapins européens ont été signalées pour la première fois au début des années 1800 et leur population a explosé, atteignant des proportions telles qu’elles ont ravagé les espèces indigènes et causé des milliards de dollars de dommages aux cultures.

En 1950, le gouvernement a publié la maladie myxomatose, qui n’affecte que les lapins, tuant plus de 90 pour cent des lapins sauvages. Mais certains ont depuis construit une immunité.

Le serpent brun arboricole a mangé presque tous les oiseaux et les lézards indigènes de Guam depuis son introduction accidentelle au milieu du XXe siècle à partir de son habitat du Pacifique Sud, ainsi que des pannes de courant en infiltrant les installations électriques et en menaçant les gens dans leurs maisons.

Dans les années 80 et 90, la moule zébrée, originaire des voies navigables de l’ex-Union soviétique, a envahi les Grands Lacs d’Amérique du Nord, bloquant les canalisations, menaçant les espèces indigènes et causant des milliards de dégâts.

Sur terre, les forêts américaines – et plus récemment celles d’Europe – ont été dévastées par le longicorne asiatique.

À Hawaï, la grenouille coqui portoricaine a trouvé une nouvelle maison sans prédateurs naturels – à l’exception des propriétaires locaux dont la valeur des propriétés a chuté grâce à son croassement qui peut atteindre 100 décibels.

Incalculable

Les chercheurs espèrent qu’en attribuant un chiffre au coût des espèces envahissantes, ils pourront sensibiliser à l’énormité du problème et le pousser plus haut sur la liste intimidante des défis environnementaux de l’humanité.

Mais au-delà de l’estimation monétaire, l’étude indique que « les impacts écologiques et sanitaires des invasions sont au moins aussi importants, mais souvent incalculables ».

Le groupe consultatif scientifique des Nations Unies sur la biodiversité, appelé IPBES, a déclaré que les espèces envahissantes figurent parmi les cinq principaux coupables – toutes d’origine humaine – de la destruction de l’environnement dans le monde, ainsi que des changements dans l’utilisation des terres, l’exploitation des ressources, la pollution et le changement climatique.

En 2019, l’IPBES a estimé qu’il y avait eu une augmentation de 70% des espèces envahissantes depuis 1970, dans les 21 pays étudiés.

Et le pire pourrait être à venir, a déclaré Courchamp, qui participe aux prochaines recherches de l’IPBES.

« Le commerce international entraînera l’introduction de plus en plus d’espèces, tandis que le changement climatique fera en sorte que de plus en plus de ces espèces introduites survivront et s’établiront », a-t-il déclaré.

Une détection précoce, de meilleures données et des mesures préventives pourraient réduire considérablement les coûts, selon l’étude.

Courchamp a déclaré que le chat domestique avait également beaucoup à répondre – parmi les pires, en fait, dans le top dix des chercheurs.

L’animal, qui a traversé le monde pendant des centaines d’années, est désormais « envahissant dans presque toutes les îles du monde », a-t-il déclaré.

Les chats domestiques ont été responsables du « plus grand nombre de meurtres au monde d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens, qui ne sont pas préparés pour ce type de prédateur », a-t-il ajouté.

