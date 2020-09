Les Rolling Stones veulent fêter leur 60e anniversaire: Corona le permet-il?

05.09.2020 21:00

Les Rolling Stones veulent fêter leur 60e anniversaire en 2022 avec un grand concert. C’est encore un moment, mais dans les circonstances actuelles, ce ne serait certainement pas possible.

Les rockers, composés de Mick Jagger (77), Keith Richards (76), Ronnie Wood (73) et Charlie Watts (79), ne prévoient pas de prendre leur retraite de sitôt.

Tu veux célébrer en grand

Au lieu de cela, Keith espère que dans deux ans, le groupe sera toujours sur scène ensemble pour le jalon du 60e anniversaire.

Il a déclaré au magazine Rolling Stone: «On pourrait appeler cela une habitude. Je veux dire, c’est ce que nous faisons. De plus, nous avons cette chose en cours, une chose «qui descend du bus en premier?». Vous devez être expulsé ou déposé, non? C’est comme ça. Je ne peux pas imaginer faire autre chose. “

Source: instagram.com

Aussi intéressant:

Visite annulée

À propos du prochain anniversaire, Keith révèle en outre dans une interview: «J’espère que nous serons tous là. Je suis vraiment impatient d’y être. “

Malheureusement, les Rolling Stones ont dû annuler leur tournée prévue en raison de la pandémie corona actuelle. Néanmoins, les musiciens vieillissants rêvent déjà de leur prochaine tournée. Mick explique: “Même si nous avons vendu des billets, nous ne pourrons peut-être pas laisser tout le monde entrer en même temps en raison des exigences de distanciation sociale.”

Source: instagram.com

Nouvelle musique

Pendant ce temps, les Rolling Stones travaillent sur leur nouvel album en studio. Le groupe de rock emblématique a dû annuler ses concerts pour avril dans le cadre de la tournée No Filter en Amérique du Nord et au Canada, alors que le leader Sir Mick Jagger a subi une opération pour un remplacement de valve cardiaque (nous avons rapporté).

Mick Jagger va bien à nouveau

Le tabloïd a déclaré que l’album sortira fin 2019, ce que le guitariste Keith a confirmé. Il a dit à Rolling Stone en novembre dernier: «Oh mec, non. Comme je l’ai dit, nous en sommes aux premières étapes. Je dirais que nous serons en tournée, peut-être cette fois l’année prochaine. Peut être. Cela me semble logique. »Pendant ce temps, Mick avait fait rire les fans en partageant une vidéo de lui-même dans laquelle on pouvait le voir danser. Les nouveaux spectacles du groupe commenceront par deux nuits à Chicago du 21 au 25 juin, avant de se produire en Ontario, au Canada, avec des spectacles supplémentaires à Washington DC, Foxboro, East Rutherford, Philadelphie, Houston et Jacksonville.