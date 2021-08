Les Rolling Stones sortent une nouvelle vidéo hommage à Charlie Watts

Cette semaine, le rock and roll a pleuré la mort de Charlie Watss, batteur légendaire qui depuis 1963 fait partie de chaque tournée et album studio du groupe britannique acclamé « The Rolling Stones », quittant ce monde à l’âge de 80 ans.

Diverses personnalités de la vieille école de rock et leurs représentants de la nouvelle génération ont rendu hommage au travail de Watts tout au long de sa carrière, mais cette fois c’était au tour de ses propres camarades de groupe, qui ont partagé une vidéo hommage émouvante en son honneur.

Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood ont partagé leurs hommages respectifs à Watts, le tout sous la bannière de « Je t’aime, mon cher Gémeaux. Tu vas profondément me manquer. Tu es le meilleur ». À travers le compte officiel de « The Rolling Stones », cette séquence de deux minutes a été partagée, dans laquelle Watts raconte comment il a rejoint le groupe.

Plus tôt ce mois-ci, il a été annoncé que Charlie Watts ne ferait pas partie de « No Filter », la tournée que les Rolling Stones avaient prévu de commencer en octobre. Cela est dû au fait que le batteur est en convalescence après une intervention chirurgicale, donc Steve Jordan, un collaborateur du groupe, prendrait sa place durant les 13 dates de la tournée.

Il a été confirmé que malgré le décès de Watts, les Rolling Stones joueront toujours leurs futures dates prévues aux États-Unis. Tout au long de cette semaine, des batteurs comme Nick Mason de Pink Floyd, Ben Thatcher de Royal Blood, Ringo Star ou encore Alex Van Halen ont dédié leurs hommages respectifs à travers les réseaux sociaux.