Les Rolling Stones préparent leur nouveau matériel

Maybelline Lifter Gloss Lipgloss Stone 5.4ml

Un gloss lvres teint hydratant. Des lvres super hydrates et super brillantes? On les veut! Le Lifter Gloss de Maybelline est infus dacide hyaluronique pour non seulement hydrater les lvres; mais galement leur permettre de rester douces et lisses. Sa formule brillante lisse visiblement les lvres et rehausse