Les Rolling Stones dévoilent une toute nouvelle chanson

Ce vendredi 22 octobre, les Rolling Stones ont fêté le lancement d’une édition spéciale à l’occasion du 40e anniversaire de « Tattoo You », un album studio du légendaire groupe britannique qui comprend un total de neuf chansons totalement inédites sous le label de » Lock & Found Rarities « , qui ont été enregistrés pendant la sortie de l’album.

Pour célébrer cette sortie, les Stones ont présenté la chanson « Come To The Bal », qui a été écrite par Mick Jagger et Keith Richards sous la production de Jimmy Miller, qui faisait partie de la production de certains albums classiques du groupe tels que « Banquet des mendiants », « Laissez-le saigner ». « Sticky Fingers » et « Exile On Main St ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Dave Grohl avait peur d’écrire sur la mort de Kurt Cobain

Parmi les autres chansons archivées du catalogue des Rolling Stones qui apparaissent pour la première fois, citons « Living In The Heart of Love », une version inédite de « Shame Shame Shame » enregistrée en 1963 par Jimy Reed, l’un des grands héros de la groupe, une reprise de « Drift Away » de Dobie Gray, une reprise reggae de « Start Me Up » et « une reprise de « Troubles A ‘Comin » de Chi-Lites.

L’édition du 40e anniversaire de « Tattoo You », un album initialement mis en vente le 24 août 1981, comprend également un nouvel album live de 26 pistes mettant en vedette la présentation du groupe en juin 1982 au stade de Wembley.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Trent Reznor partage son expérience de production pour Halsey

Lors de cette présentation à Wembley, les Rolling Stones ont interprété des reprises « Just My Imagination » de Temptations, « Twenty Flight Rock » d’Eddie Cochran, « Going To A Go Go » de The Miracles, parmi de nombreuses autres variétés, en plus des débuts en Je vis de certains des morceaux qui faisaient partie de la sortie originale de « Tattoo You ».

Actuellement, les Rolling Stones sont au milieu de leur tournée « No Filter » aux États-Unis, étant la première série de présentations que le groupe effectue sans la présence de son batteur Charlie Watts, décédé le 24 août à l’âge de 80 ans. ans, étant un membre actif du groupe depuis sa formation.