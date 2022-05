Les rôles les plus notables de Ray Liotta

célébrités

Ray Liotta est décédé aujourd’hui à l’âge de 67 ans et l’industrie hollywoodienne dit tristement au revoir à l’un de ses grands représentants. Ses meilleurs papiers !

©IMDBRay Liotta dans Good Boys

Malheureusement aujourd’hui la triste nouvelle du décès de Ray Liottal’une des figures les plus aimées d’Hollywood, un acteur d’une grande polyvalence qui dans sa carrière a su travailler avec les meilleurs cinéastes et a réussi à imprimer une empreinte indélébile sur chacun de ses personnages qui perdurera dans le temps grâce aux milliers d’admirateurs il a su récolter dans votre vie professionnelle réussie.

+Les rôles les plus remarquables de l’acteur

.5. L’évasion d’Absolom

Cette fois, il a joué Robbins, un détenu sur une île qui a été condamné pour avoir tué son supérieur qui lui a ordonné d’éliminer les femmes et les enfants. Alors ils l’envoient à Absolom, une île où les pires criminels de l’histoire sont oubliés. Il doit affronter les Outsiders, un groupe régi par la loi du plus fort sous la houlette de Malek, un sociopathe qui a le nouveau venu Robbins dans son viseur.

.4. obsession fatale

Ici, il a joué Pete Davis, un policier qui a aidé un couple riche dans une tentative de vol de leur propriété. La vérité est que le caractère de Ray Liotta devient obsédé par la femme du mariage, Karen, et petit à petit il se rapprochera de façon plus dangereuse de sa « objet de désir » au point de confondre sa mission de protecteur avec le rôle d’agresseur.

.3. Terres de flic

Cette fois, son personnage est Figgsy Figgis, un policier qui s’oppose à ses collègues qui ont commis toutes sortes d’illégalités pour fonder une ville pour leurs familles, allant même jusqu’à assassiner d’autres officiers de cette force. Ray Liotta livre l’une de ses meilleures performances avec une œuvre magistrale qui montre Figgsy hanté par le passé et vaincu par le présent. accompagne Sylvester Stallone dans le casting.

.deux. Les saints de la mafia

Le film qui sert de préquelle à la série à succès HBO Les Sopranos et raconte l’histoire du jeune Tony avant qu’il ne devienne un dangereux chef de la mafia new-yorkaise. Ray Liotta se démarque en jouant les jumeaux Hollywood Dick Montisaldi Oui Salvatore Montisaldi au moment des émeutes de Newark.

.une. Bons gars

Le film de Martin Scorsese ce qui signifiait le point culminant de la vie professionnelle de Ray Liotta. Dans ce cas, son rôle est celui d’Henry Hill, un homme qui, dès son plus jeune âge, voulait faire partie de la mafia et gagner de l’argent grâce à « Moyen facile ». Malheureusement pour lui au fil du temps et après des vols réussis, des meurtres, une toxicomanie et d’autres actes illégaux, la même organisation à laquelle il appartient veut l’exécuter alors il décide d’entrer dans le programme de « La protection des témoins ».

