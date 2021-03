Les rôles inconnus de Tom Ellis avant Lucifer

Tom Ellis Il est l’une des personnalités les plus aimées et respectées pour son rôle de premier plan dans la série Lucifer sur le service de streaming Netflix, qui vient d’annoncer la date de sortie de la deuxième partie de la cinquième saison. Récemment terminé le tournage du sixième volet, qui devrait être le dernier de tout le programme, et l’acteur a dit au revoir avec des mots émotionnels.

«Aujourd’hui est le jour. Il y a 6 ans, j’ai commencé un voyage avec le groupe de personnes le plus incroyable et aujourd’hui nous disons nos adieux. Merci à tous les membres de l’équipage qui ont contribué à donner vie à l’histoire de Lucifer. Quel voyage. « Il a écrit dans un post sur son compte Instagram officiel. Sa popularité a été acquise grâce à cette fiction, mais a eu un voyage que tout le monde ne connaît peut-être pas.

+ Rôles inconnus de Tom Ellis avant Lucifer:

– Merlin

Dans cette production de la BBC, elle a joué King Cenred, souverain du royaume Essetir et allié de Morgause, qui était une grande prêtresse. Il n’était que dans quatre épisodes et il était frappant de le voir avec les cheveux longs.

– EastEnders

L’acteur était dans ce feuilleton britannique qui a débuté en 1985 et a fait sa première apparition le 30 janvier 2006 en tant que Dr. Oliver Cousins. Il était dans 29 épisodes et des années plus tard, il a affirmé qu’il n’allait pas revenir.

– Miranda

Tom joue ici Gary Preston, le petit ami de la figure principale de la comédie, joué par Miranda Hart. Sa première diffusion a eu lieu en 2009 et s’est terminée en 2015.

– Accusé

Une autre émission de télévision britannique de la BBC, diffusée de 2010 à 2012. Le voici dans le quatrième épisode en tant que Neil, au milieu d’un complot qui examine une personne accusée d’un crime.

– Les fondus

Minisérie de fantaisie, d’horreur et de mystère de 2011 dans laquelle nous avions d’autres visages familiers, comme Natalie Dormer et Daniel Kaluuya. Ellis a joué Mark, un veuf qui découvre que sa femme faisait partie des «Fades».