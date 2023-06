Les Rois Catholiques avaient besoin d’apaiser leurs domaines. Alors ils ont mis en place un réseau étatique de bordels

A ses titres abondants et très distingués, une liste écrasante dans laquelle il accumula les conditions de célibataire, chevalier capitaine, capitaine royal ou échevin perpétuel, Alonso Yáñez Fajardo, alias ‘El Granadino’, ajouta vers 1490 ce qui fut probablement sa condition la plus profitable : le plus grand bordel du royaume.

Après la campagne réussie de 1486 et comme récompense pour l’aide qu’il avait prêté dans la prise de Loja et qu’il prêterait encore jusqu’en 1492 pour s’emparer des places de Baza, Málaga ou Almería, les Rois Catholiques décidèrent d’accorder au brave capitaine les revenus des bordels du Royaume de Grenade.

Ce n’était pas un mauvais avantage. Et la meilleure preuve est qu’aujourd’hui encore, plus de cinq siècles après sa mort, Fajardo n’est pas tant connu pour son rang officiel des Rois Catholiques que pour son commerce dans les bordels. Il en est venu à avoir un tel poids dans les bordels qu’au fil du temps, il a été surnommé «le seigneur des putains», «le bordel officiel» ou «le bordel Fajardo», comme on l’appelait parmi les soldats.

Peinture d’Étienne collé montrant des prostituées françaises emmenées au commissariat.

Le plus curieux n’est cependant pas qu’Alonso Yáñez Fajardo, fils bâtard du maire de Lorca, ait décidé de prendre une part dans le gros commerce des bordels du royaume de Grenade, une activité qu’il a fini par gérer par des administrateurs qui favorisaient toutes sortes d’excès. S’il y a quelque chose de vraiment frappant dans l’affaire, c’est qu’il l’a fait avec l’approbation de la Cour et que les siens n’étaient qu’une goutte d’eau dans l’océan. le réseau des bordels qui a fonctionné pendant le régné d’Isabel et Fernando.

Comme je l’ai rappelé récemment le journal abc, en Aragon et en Castille, il y avait déjà des bordels réglementés, des espaces dans lesquels ce « moindre mal » était toléré – selon saint Augustin lui-même – avec lesquels il voulait éviter d’autres problèmes pires vus par les autorités, comme l’adultère, les enlèvements ou les violations . Leurs Majestés catholiques semblaient y reconnaître une formule qui valait bien d’être exportée vers d’autres régions troublées. Et ils n’ont pas hésité à l’appliquer.

« Le lien entre gangs seigneuriaux et voyous a créé un climat de conflit généralisé très présent dans les politiques de pacification du Royaume au XVe siècle. Dans cet environnement de crise bas-médiévale, on comprend l’initiative prise par les Rois Catholiques pour légaliser la prostitution, se promouvoir la création de bordels au point de récompenser la petite noblesse la plus fidèle de leur monopole », explique l’historien Milagros León dans un article de 2022 consacré aux bordels castillans du XVIIe siècle.

Les gentilshommes et les autorités municipales se sont lancés dans la tâche de réglementer en détail les bordels, ce qui a permis à la Cour de bénéficier doublement du commerce charnel, comme Melagros León abonde: la Couronne a pu le rentabiliser en sa faveur et l’a détourné de pas en une « soupape de secours », un moyen de désamorcer les émeutes et de préserver l’ordre. Ou essayez, au moins.

La Cour n’a même pas hésité à tirer des lois pour inciter la prostitution à se concentrer dans les bordels. Dans les tribunaux de Madrigal en 1476, les Rois Catholiques déterminèrent que les prostituées clandestines devaient payer le double que les publics : 24 maravedís par an contre 12 pour ces derniers.

Pour légiférer les bordels de toute la Castille, les ordonnances de Séville ont été prises comme modèle, une ville qui abritait le bordel le plus fréquenté du pays. Le résultat fut la Pragmática de 1571, déjà accordée par le monarque Felipe II, et un règlement qui obligeait à contrôler l’état de santé des prostituées ou le paiement de ce qu’on appelle le « droit des perdrix », le loyer que les travailleurs devaient payer aux baillis du conseil en échange de leur protection.

« Pour éviter les excès, les autorités civiles et ecclésiastiques ont décidé de créer des bordels municipaux », expliquait l’historien Andrés Moreno Mengíbar en 2000 un Le pays. Dans ce contexte, les Rois Catholiques ont exhorté des villes comme Écija, Carmona ou Cadix à créer des mancebías et, entre autres avantages en paiement de leurs services, ils ont accordé à Fajardo le monopole de ceux distribués dans Grenade.

Bordel par bordel, le sud s’équipait de un réseau dense au cours des XVIe et XVIIe siècles. Moreno Mengíbar calcule qu’à Séville seule, il y avait une centaine d’apothicaires au milieu du XVIe siècle, nom sous lequel étaient connues les maisons où les prostituées vivaient en échange du paiement d’un loyer.

S’il est un point qui se démarque sur la carte du marché charnel européen du XVIe siècle, c’est bien Valence. Il y avait là un énorme bordel qui — si l’on en croit la voyageuse flamande Antonie de Lalaing, qui le visita en octobre 1501 — abritait « entre 200 et 300 » ouvriers. « C’est aussi grand qu’une petite ville », souligne le courtisan flamand étonné, qui détaille que le macrobordel Il était composé de plusieurs auberges réparties sur plusieurs rues, toutes organisées.

Ni Valence, ni Grenade, ni Séville n’étaient en aucun cas redoutes isolées.

On dit que sous le règne de Felipe III, 800 bordels étaient répartis dans Madrid, des maisons ouvertes jour et nuit dans lesquelles elles travaillaient comme domestiques autorisées à travailler en tant que telles, ce pour quoi certaines exigences bien définies avaient été établies : plus de 12 ans d’âge, être orphelin ou de parents inconnus et ne pas être issu d’une naissance noble. Un tel climat de permissivité ne dura bien sûr pas éternellement : le panorama prit un tournant avec le monarque Felipe IV (1605-1665), qui aurait été scandalisé en apprenant la vie dissolue de l’ambassadeur ottoman à Madrid.

En 1623, celui connu sous le nom de « Planet King » a rejeté un tel réseau comme immoral et a commencé une longue période de restrictions. C’est-à-dire le même Felipe IV qui aurait été un accro au sexe, un libertin effréné, promiscuité et tourmenté qui avait plus qu’assez d’enfants pour constituer plusieurs équipes de foot : selon les estimations, entre 20 et 40 ; certaines estimations atteignent un énorme 46.

Mais c’est déjà un autre chapitre de la chronique nationale.

